به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نشست هماهنگی تأمین نیازهای صنایع پایین‌دستی پتروشیمی با حضور حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صمت و احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برگزار شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این نشست گزارشی از روند بازیابی و بازسازی شرکت‌های پتروشیمی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد.

در این نشست افزون بر مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صمت، بانک مرکزی، نمایندگان بورس کالای ایران و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز حضور داشتند.

بر اساس این گزارش در روزهای گذشته، نشست‌های متعددی با حضور مدیران صنعت پتروشیمی، خبرگان و متخصصان این صنعت، همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد تا راهکارهای تسریع روند بازسازی و احیای ظرفیت‌های تولیدی صنعت پتروشیمی بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

همچنین همسو با این پیگیری‌ها، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با هدف بررسی میدانی وضع مجتمع‌های آسیب‌دیده و ارزیابی روند بازسازی و بازیابی، افزون بر سفر به عسلویه، هفته گذشته برای دومین بار پس از جنگ تحمیلی سوم به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) سفر کرد.