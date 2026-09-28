بازگشت ۶۰ درصد ظرفیت پتروشیمی به چرخه تولید؛ زمستان سختی در پیش است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، امید شاکری امروز (دوشنبه، ششم مهر) در حاشیه آیین امضای تفاهمنامههای اجرای پویش «نبض انرژی» در جمع خبرنگاران با اشاره به آسیبهای واردشده به صنعت پتروشیمی در جریان جنگ، بیان کرد: آسیبهای واردشده به صنعت پتروشیمی به دو بخش یوتیلیتیها و برخی فرایندهای خاص وارد شد که در هر دو بخش اقدامهای مناسبی برای بازسازی در حال انجام است و روند بازسازی یوتیلیتیها بهطور مستمر پیگیری میشود.
وی افزود: در عسلویه و ماهشهر که دو قطب اصلی صنعت پتروشیمی کشور هستند، روند بازسازی و بازیابی ظرفیتها بهنحوی مطلوب در حال اجراست و تلاش میکنیم تا پایان امسال بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای از دسترفته دوباره به چرخه تولید بازگردد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: تاکنون حدود ۶۰ درصد ظرفیتهای از دسترفته صنعت پتروشیمی بازیابی شده و به چرخه تولید بازگشته است و امیدواریم تا پایان سال شرایط از این نظر بهبود بیشتری پیدا کند.
شاکری با اشاره به محدودیتهای خوراک در زمستان گفت: احتمالاً در زمستان با محدودیتهای گاز ناشی از ناترازی روبهرو خواهیم بود؛ موضوعی که هر سال وجود داشته و امسال با توجه به آسیبهای دشمن به صنعت پالایش، شرایط دشوارتر شده است. با این حال، از نظر مقدار بازیابی ظرفیتها و آمادگی برای تولید، وضع صنعت پتروشیمی در شرایط مناسبی قرار دارد و تلاش میکنیم تا پایان سال وضع بهتری در این بخش داشته باشیم.
وی با اشاره به اعمال محدودیتهای انرژی در فصل زمستان بیان کرد: هر سال در زمستان با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، محدودیتهایی ناخواسته برای بخشی از صنایع اعمال میشد که صنعت پتروشیمی نیز از این محدودیتها بینصیب نیست. شاکری افزود: امسال شرایط دشوارتر است؛ حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایشی صنعت گاز از دست رفته که با تلاش همکاران در وزارت نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت ایران، بخشی از این ظرفیتها به چرخه تولید بازگشته است، اما همچنان کمبودهایی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تلاش میکنیم آثار جنگ و کاهش ظرفیتهای ایجادشده را برای مجتمعهای پتروشیمی به حداقل برسانیم، اما واقعیت این است که امسال شرایط برای صنعت پتروشیمی سختتر خواهد بود.
وی درباره وضعیت صادرات افزود: صنعت پتروشیمی در اصل فروشنده محصول است؛ این صنعت محصولات خود را صادر میکند، ارز حاصل از آن را برمیگرداند و تمام فرآیند صادرات و بازگشت ارز تحت نظارت بانک مرکزی انجام میشود و از این بابت مشکلی وجود ندارد. شاکری با بیان اینکه البته شرایط جنگ و محاصره بهطور طبیعی مشکلاتی برای صادرات ایجاد کرده است، تصریح کرد: اما با تدابیر اتخاذشده، تلاش میشود صادرات این صنعت پایدار بماند و بازگشت ارز نیز انجام شود تا نیازهای اصلی بخشهای مصرفکننده ارز در کشور تأمین شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به برگزاری پویش کاهش مصرف انرژی (نبض انرژی) گفت: امروز از همه مردم و بخشهای مصرفکننده دعوت میکنیم با پشتیبانی از این حرکت ملی، به تأمین بیشتر انرژی کمک کنند تا بتوانیم چالش خوراک مجتمعهای پتروشیمی را کاهش دهیم. شاکری تأکید کرد: همراهی همه بخشهای مصرفکننده و کاهش مصرف انرژی میتواند به تأمین انرژی بیشتر برای صنایع و در نتیجه کاهش مشکلات مربوط به خوراک پتروشیمیها کمک کند.
نظر شما