به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی، خواستار تداوم اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت روان‌آب‌ها و جلوگیری از آبگرفتگی در سطح شهر شد.

وی افزود: اقداماتی در زمینه چاه‌های جذبی، هدایت روان‌آب‌ها، سیل‌بندها و مسیر رودخانه‌ها انجام شده است و استمرار این اقدامات می‌تواند آمادگی شهر را برای بارندگی‌های فصلی افزایش دهد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر نقش شهروندان در پیشگیری از حوادث، گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در کنار اقدامات زیرساختی ضروری است و بخشی از مدیریت شرایط بارندگی به رفتار و آمادگی مردم بازمی‌گردد.

زارع بیدکی با اشاره به ظرفیت مدارس برای فرهنگ‌سازی، افزود: با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، آموزش دانش‌آموزان درباره نکات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه در زمان بارندگی می‌تواند به انتقال این آموزش‌ها به خانواده‌ها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی در برابر بارندگی زمانی اثربخش خواهد بود که اقدامات مدیریت شهری در حوزه زیرساخت و پیشگیری، در کنار آگاهی و مشارکت شهروندان دنبال شود.