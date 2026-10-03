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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

آمادگی شهر یزد برای بارندگی‌ها؛ از اقدامات پیشگیرانه تا آموزش شهروندان

آمادگی شهر یزد برای بارندگی‌ها؛ از اقدامات پیشگیرانه تا آموزش شهروندان

یزد- رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد بر آمادگی مدیریت شهری و آموزش شهروندان برای پیشگیری از حوادث و آبگرفتگی‌های ناشی از بارندگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، فاطمه زارع بیدکی با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی، خواستار تداوم اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت روان‌آب‌ها و جلوگیری از آبگرفتگی در سطح شهر شد.

وی افزود: اقداماتی در زمینه چاه‌های جذبی، هدایت روان‌آب‌ها، سیل‌بندها و مسیر رودخانه‌ها انجام شده است و استمرار این اقدامات می‌تواند آمادگی شهر را برای بارندگی‌های فصلی افزایش دهد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر نقش شهروندان در پیشگیری از حوادث، گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی در کنار اقدامات زیرساختی ضروری است و بخشی از مدیریت شرایط بارندگی به رفتار و آمادگی مردم بازمی‌گردد.

زارع بیدکی با اشاره به ظرفیت مدارس برای فرهنگ‌سازی، افزود: با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، آموزش دانش‌آموزان درباره نکات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه در زمان بارندگی می‌تواند به انتقال این آموزش‌ها به خانواده‌ها کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: آمادگی در برابر بارندگی زمانی اثربخش خواهد بود که اقدامات مدیریت شهری در حوزه زیرساخت و پیشگیری، در کنار آگاهی و مشارکت شهروندان دنبال شود.

کد مطلب 6966205

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    نظرات

    • علیرضا IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      4 0
      پاسخ
      دیواره اطراف رودخانه فصلی داخل شهر یزد را با سنگ بالا آوردند، سیلاب از خیابان نمیتونه وارد رودخونه بشه، خصوصا روی پلهای رودخانه را دیواره سنگی کشیده اند.‌ سیلاب از خیابان نمیتونه وارد رودخانه بشه ، همچنین اگه سیل یه جایی از رودخانه بزنه بیرون، دیگه نمیتونه وارد رودخانه بشه. مشکلی که در رودخانه منطقه ییلاقی نصرآباد سال ۱۴۰۱ باعث خرابی ده ها خانه شد.

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