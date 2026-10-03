خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ بازار میوه یزد سال‌هاست با وجود فراوانی محصولات، از قیمت‌های نامتعارف و خلأ نظارتی جدی رنج می‌برد. گزارش‌ها به وضوح نشان می‌دهد که فاصله قیمت میدان تا خرده‌فروشی در یزد بسیار زیاد است و حتی میوه‌های یزد بسیار گران‌تر از بهترین میوه‌ها در سایر استان‌ها عرضه می‌شود، نرخنامه‌های اتحادیه هم به دلیل عدم نظارت، در عمل کارایی خود را از دست داده‌اند.

مواردی مانند نسیه‌فروشی گسترده در میدان مرکزی باعث ایجاد تقاضای کاذب و افزایش مصنوعی قیمت‌ها شده است. این چرخه معیوب در نهایت به تولیدکننده و مصرف‌کننده ضرر می‌زند و سود اصلی نصیب دلالان می‌شود.

ضرورت راه‌اندازی بازارچه‌ها: حذف واسطه‌ها

ضرورت ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم از آنجا ناشی می‌شود که مشکل اصلی، تعداد کم محل فروش نیست، بلکه شیوه غلط تأمین و توزیع است. راه‌اندازی مراکز عرضه و خرید مستقیم از کشاورز و حذف واسطه‌های غیرضروری سبب می‌شود محصول با قیمت واقعی‌تری به دست مردم برسد.

در حال حاضر، اقدامات اجرایی برای راه‌اندازی این بازارچه‌ها در یزد وارد فاز عملیاتی شده است که با همکاری مجموعه‌های جهاد کشاورزی استان، راه و شهرسازی، شهرداری و دستگاه‌های متولی بخش کشاورزی دنبال می‌شود و قرار بر این است با، ایجاد امکان عرضه مستقیم‌تر و فراهم‌کردن شرایط رقابتی در بازار است؛ میوه در آستانه فصل پاییز و زمستان در اختیار مردم قرار بگیرد.

نخستین سکوی عرضه مستقیم آغاز به کار کرد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت نخستین سکوی عرضه محصولات کشاورزی در تقاطع بلوارهای جهاد و پاسداران خبر داد و اظهار کرد: این مرکز با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، کمک به مدیریت بازار و فراهم‌کردن امکان عرضه مستقیم محصولات راه‌اندازی شده است.

میثم طالبی افزود: راه‌اندازی این سکو در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار و با توجه به تأکیدات انجام‌شده از سوی مسئولان استان دنبال شده و این مرکز، نخستین گام برای توسعه چنین سکوهایی در نقاط مختلف شهر یزد است.

طالبی ادامه داد: کاهش حلقه‌های غیرضروری در مسیر توزیع، دسترسی مناسب‌تر مردم به محصولات کشاورزی و کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان از اهداف این طرح است و توسعه مراکز عرضه مستقیم نیز در برنامه سازمان قرار دارد.

راه‌اندازی چهار مرکز در برنامه عرضه مستقیم قرار گرفت

نماینده شورای اسلامی شهر یزد در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت نخستین مرکز گفت: فروشگاه واقع در تقاطع جهاد و پاسداران حدود یک هفته است که فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون کیفیت محصولات عرضه‌شده مناسب بوده و قیمت‌ها نیز در سطح مناسبی قرار داشته است.

احمد ترکمانی افزود: این مرکز نخستین فروشگاه این طرح است و تجربه فعالیت آن می‌تواند در توسعه مراکز بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

ترکمانی درباره مرکز دوم در بلوار صابر یزدی، نرسیده به میدان امام رضا(ع) اظهار کرد: این مجموعه آماده بهره‌برداری است و برنامه‌ریزی شده تا ۱۵ مهرماه فعالیت خود را آغاز کند.

وی ادامه داد: مرکز سوم در بلوار مدرسی، بعد از زیرگذر نیز مراحل اصلی آماده‌سازی و تجهیز را پشت سر گذاشته و بر اساس برنامه اعلام‌شده، تلاش می‌شود تا اواسط آبان‌ماه به بهره‌برداری برسد.

نماینده شورای شهر یزد در سازمان ساماندهی مشاغل شهری درباره مرکز چهارم در ترمینال قدیم نیز گفت: این مرکز در حال تکمیل و آماده‌سازی است، بهره‌بردار آن مشخص شده و مراحل کارشناسی و گفت‌وگوهای اولیه انجام شده است. پیش‌بینی می‌شود این مجموعه نیز طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده وارد مرحله بهره‌برداری شود.

تأکید بر کوتاه‌شدن مسیر عرضه

ترکمانی با اشاره به ضرورت ایجاد مسیرهای متنوع برای عرضه محصولات گفت: هدف از این مراکز، فراهم‌کردن امکان دسترسی مردم به محصول باکیفیت و قیمت مناسب است و هر مجموعه‌ای که بتواند در این چارچوب فعالیت کند، می‌تواند در این طرح مشارکت داشته باشد.

وی افزود: تفاوت قیمت میان مراکز مختلف می‌تواند ناشی از شیوه تأمین، حجم خرید، حذف برخی حلقه‌های واسطه‌ای و سایر عوامل باشد و لازم است این موضوع به صورت دقیق بررسی شود تا تجربه‌های موفق در اختیار سایر فعالان بازار قرار گیرد.

ترکمانی تأکید کرد: این طرح به معنای حذف یا کنارگذاشتن میوه‌فروشان موجود نیست و مدیریت شهری از فعالیت همه کسانی که بتوانند در چارچوب عرضه مناسب، کیفیت مطلوب و قیمت منصفانه به مردم خدمت کنند، استقبال می‌کند.

امکان مشارکت میوه‌فروشان و فعالان بخش خصوصی

وی از فعالان حوزه میوه و محصولات کشاورزی دعوت کرد برای مشارکت در این طرح اقدام کنند و گفت: اگر میوه‌فروشان یا فعالان بخش کشاورزی و پروتئینی متقاضی راه‌اندازی مرکز عرضه هستند، می‌توانند موضوع را از طریق شورای اسلامی شهر یا سازمان ساماندهی مشاغل شهری پیگیری کنند.

ترکمانی افزود: در صورت وجود ظرفیت، امکان استفاده از فضاهای شهرداری برای این فعالیت‌ها بررسی خواهد شد تا تعداد مراکز عرضه افزایش پیدا کند و شهروندان در نقاط مختلف شهر دسترسی مناسب‌تری داشته باشند.

وی همچنین گفت: در برخی مراکز جدید، از جمله بلوار صابر یزدی و ترمینال قدیم، علاوه بر میوه، عرضه محصولات کشاورزی و اقلام پروتئینی نیز پیش‌بینی شده است.

ظرفیت قانونی برای توسعه عرضه مستقیم وجود دارد

استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد مراکز عرضه مستقیم می‌تواند به کوتاه‌شدن مسیر دسترسی محصول از تولیدکننده تا مصرف‌کننده کمک کند.

ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، چارچوب این ظرفیت قانونی است و شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و تشکل‌های بخش کشاورزی برای تأمین زمین، زیرساخت و محصول مکلف هستند.

بر اساس این قانون راه‌اندازی بازارچه‌ها با تأمین اراضی مناسب، ایجاد سازه و زیرساخت و تأمین محصولات باید در قالب همکاری بین دستگاهی دنبال می‌شود تا مراکز عرضه مستقیم بتوانند با ظرفیت مناسب به شهروندان خدمات ارائه کنند.

باید دید راه‌اندازی نخستین سکوی عرضه مستقیم میوه در یزد که، آغاز یک مسیر تازه در شبکه توزیع محصولات کشاورزی یزد است و بر عرضه مستقیم‌تر، کاهش حلقه‌های غیرضروری، حفظ کیفیت، قیمت مناسب و افزایش دسترسی مردم تمرکز دارد و در روزهای اخیر نیز موج رضایت‌مندی مردم را به دنبال داشته است تا چه میزان استمرار خواهد داشت.

مشارکت میوه‌فروشان منصف و فعالان بخش خصوصی برای گسترش شبکه عرضه مستقیم در نقاط مختلف قوت دسترسی را برای مردم آسان‌تر می‌کند.