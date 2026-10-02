به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق، سیداحمد هاشمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، پس از پایان نشست شورای اداری از زیرساخت‌های ورزشی مجموعه تختی بافق بازدید کرد.

در این بازدید که عباس راجی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی و مهدی دهقان، معاون امور جوانان اداره‌کل نیز حضور داشتند، وضعیت سالن کشتی، سالن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سوئیت‌های اداره ورزش و جوانان بررسی شد.

هاشمی همچنین با حضور در سوئیت‌های این اداره با ورزشکاران گفت‌وگو کرد و دستورات لازم برای رسیدگی به مسائل مطرح‌شده را به معاونان خود ابلاغ کرد.

مهدی دهقان، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد نیز در بازدید از خانه جوان بافق، بر تجهیز این مجموعه تأکید کرد.

در این بازدید همچنین موضوع احداث مرکز مشاوره در شهرستان بافق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.