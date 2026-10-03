به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، حجت‌الاسلام سیدمحمد ناصر حیدری در سیصد و نوزدهمین جلسه علنی شورا اظهار کرد: آتش‌نشانی یزد علاوه بر مرکز استان به شهرهای مجاور و برخی شهرستان‌ها نیز خدمات‌رسانی می‌کند و با توجه به این گستره خدمات، نیازمند حمایت بیشتر در تخصیص اعتبارات است.

وی افزود: آتش‌نشانان نماد ایثار و فداکاری هستند و در خط مقدم حفظ جان و مال مردم قرار دارند و در حوادث مختلف نیز خدمات آنان بارها به اثبات رسیده است.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین تجهیزات و به‌روزرسانی خودروهای آتش‌نشانی در این دوره شورا، گفت: با وجود خرید و نوسازی بخشی از تجهیزات، همچنان کمبودهایی وجود دارد که نیازمند توجه مسئولان استانی است.

حیدری خاطرنشان کرد: آتش‌نشانی یزد علاوه بر مأموریت‌های شهری، در شهرک‌ها و مناطق صنعتی نیز باید حضور مؤثر داشته باشد و تأمین منابع لازم برای این مجموعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.