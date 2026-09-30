ضرورت توسعه همزمان اقتصادی و فرهنگی در زیست بوم استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، احمد ترکمانی در نشست کمیسیون فرهنگی شورا اظهار کرد: توسعه صنعتی و اقتصادی یزد به نیروی انسانی نیاز دارد و باید همزمان برای تقویت تعاملات اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی شهر برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: شناخت دقیق تحولات جمعیتی و نیازهای اجتماعی مناطق مختلف شهر می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و خدمات شهری کمک کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد بر تقویت فرهنگ محله‌محور تأکید کرد و گفت: مساجد، فرهنگسراها، سازمان‌های مردم‌نهاد و معتمدان محلات ظرفیت‌های مهمی برای تقویت ارتباطات اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی هستند.

ترکمانی همچنین بر افزایش مشارکت صنایع در حوزه مسئولیت اجتماعی و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار یزد نیازمند توجه همزمان به اقتصاد، اشتغال، فرهنگ، خدمات شهری و کیفیت زندگی شهروندان است.