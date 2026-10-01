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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

پایش مستمر کانون‌های آلاینده و فاضلاب شهری در استان یزد

پایش مستمر کانون‌های آلاینده و فاضلاب شهری در استان یزد

یزد- مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد با تأکید بر ضرورت پایش مستمر پساب فاضلاب و کانون‌های آلاینده، خواستار استمرار اقدامات پیشگیرانه و پیگیری مسائل موجود در کوتاه‌ترین زمان شد.

مصطفی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی وضعیت پساب فاضلاب و آخرین اقدامات انجام‌شده برای کنترل و پایش کانون‌های آلاینده شهری بر ضرورت استمرار نظارت و انجام اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت کنترل پیامدهای زیست‌محیطی پساب، اظهار کرد: وضعیت پساب فاضلاب، نتایج پایش‌های انجام‌شده و اقدامات دستگاه‌های متولی باید به‌صورت مستمر بررسی و روند اجرای اقدامات ارزیابی شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد افزود: جلسات بررسی و پایش وضعیت پساب باید به‌صورت مستمر برگزار شود تا مسائل و مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و پیگیری شود.

عباسی همچنین بر تداوم انجام آزمایش‌های مربوط به پارامترهای موردنظر و نصب کنتورهای لازم با هدف کنترل جمعیت حشرات و اطمینان از کیفیت پساب تأکید کرد.

وی ادامه داد: کنترل و بررسی مستمر کانون‌های ثانویه شناسایی‌شده در حریم دریاچه نیز باید در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول ضمن پایش مداوم این کانون‌ها، اقدامات لازم برای کنترل و رفع عوامل ایجادکننده را انجام دهند.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد در پایان بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، استمرار پایش‌های میدانی و آزمایشگاهی و پیگیری مصوبات با هدف مدیریت مؤثر پساب و پیشگیری از ایجاد کانون‌های جدید آلاینده تأکید کرد.

کد مطلب 6964316

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