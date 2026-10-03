به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد، دوازدهمین دوره آشنایی با منظومه فکری امام شهید امت در اردکان برگزار شد. در این نشست بر اهمیت ولایت‌مداری و آشنایی با کلام و تفکر ولی امر تأکید شد.

در این نشست عنوان شد مطالعه و آشنایی با سیره ولایت در زندگی فردی و اجتماعی، در شکل‌گیری تفکر و تقویت روحیه انسان مؤثر است و می‌تواند زمینه مقابله با یأس و ناامیدی را فراهم کند.

همچنین بر تأثیر مطالعه آثار حضرت امام خمینی (ره)، شهید مطهری و رهبر شهید انقلاب اسلامی در تفکرسازی و شخصیت‌سازی تأکید شد.

در پایان نیز بر ضرورت شناخت شخصیت رهبر شهید انقلاب اسلامی و ترویج منظومه فکری ایشان، به‌ویژه در میان نسل جوان و نخبگان جامعه، تأکید شد.