به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته یزد با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: امروز دشمن علاوه بر اقدامات میدانی، با جنگ روانی و انتشار اخبار نادرست تلاش می‌کند واقعیت‌های موجود را پنهان و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: مردم نباید هر خبری را که از سوی دشمن یا منابع نامعتبر منتشر می‌شود، باور یا بازنشر کنند، بلکه باید اخبار را از منابع موثق و رسمی دنبال کنند.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به موضوع تنگه هرمز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اجازه نمی‌دهد دیگران از ظرفیت‌ها و امکانات منطقه استفاده کنند اما خود ایران از حقوق و ظرفیت‌هایش محروم باشد.

محمدی ادامه داد: تنگه هرمز یک آبراه راهبردی است و جمهوری اسلامی ایران نسبت به منافع و امنیت خود در این منطقه حساس است.

وی با اشاره به تحولات یمن و عراق نیز گفت: تحولات منطقه نشان می‌دهد معادلات قدرت در حال تغییر است و اقدامات گروه‌های مقاومت، معادلات جدیدی را در منطقه ایجاد کرده است.

امام جمعه موقت یزد در ادامه با اشاره به مسئله فلسطین و جنگ غزه اظهار کرد: آنچه امروز در فلسطین رخ می‌دهد، افکار عمومی جهان را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی حساس کرده و این رژیم با چالش‌های جدی در عرصه بین‌المللی مواجه شده است.

محمدی همچنین با اشاره به سالروز عملیات طوفان‌الاقصی گفت: مسئله فلسطین همچنان یکی از مسائل مهم جهان اسلام است و تحولات این منطقه آثار گسترده‌ای بر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی گذاشته است.

نخبگان ایرانی نباید دست‌کم گرفته شوند

وی در بخش دیگری از خطبه دوم با اشاره به روز نخبگان، بر ضرورت توجه به ظرفیت علمی جوانان کشور تأکید کرد و گفت: ایران از ظرفیت انسانی و علمی قابل توجهی برخوردار است و نباید توانمندی جوانان ایرانی را دست‌کم گرفت.

امام جمعه موقت یزد افزود: در حوزه‌هایی مانند پزشکی، فناوری، نانو و علوم مختلف، جوانان ایرانی توانمندی‌های قابل توجهی به دست آورده‌اند و باید با فراهم کردن زمینه فعالیت، امکانات و حمایت لازم، مسیر رشد آنها را هموار کرد.

محمدی تأکید کرد: باید روحیه خودباوری را در میان جوانان تقویت کنیم و اجازه ندهیم این تصور شکل بگیرد که کشور برای پیشرفت در همه عرصه‌ها به دیگران وابسته است.

فراجا در اجرای قانون کوتاهی نکند

وی همچنین با گرامیداشت هفته فراجا، از تلاش‌های نیروهای انتظامی در برقراری امنیت قدردانی کرد و گفت: فراجا مسئولیت‌های گسترده‌ای در حوزه امنیت، مبارزه با قاچاق، نظم اجتماعی و امور فرهنگی بر عهده دارد.

امام جمعه موقت یزد تأکید کرد: انتظار می‌رود نیروی انتظامی در همه عرصه‌هایی که قانون برای آن تعیین تکلیف کرده است، وظایف خود را با جدیت دنبال کند و در برابر قانون‌شکنی، اجرای قانون را مورد توجه قرار دهد.

نماز، پشتوانه انسان در برابر تهدیدهاست

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به اجلاس نماز، بر توجه خانواده‌ها به اقامه نماز تأکید کرد و گفت: نماز باید در جامعه و خانواده‌ها جدی گرفته شود و نسل آینده نیز با نماز و عبادت تربیت شود.

وی با استناد به آیه ۴۱ سوره حج، اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر را از اهداف مهم جامعه اسلامی عنوان کرد و افزود: نماز علاوه بر نقش معنوی، انسان را برای مقابله با مشکلات و تهدیدها آماده می‌کند.

هجرت امام خمینی(ره) به پاریس

امام جمعه موقت یزد در ادامه با اشاره به سالروز هجرت امام خمینی(ره) از عراق به پاریس در سال ۱۳۵۷ اظهار کرد: فشار رژیم عراق برای محدود کردن فعالیت‌های امام خمینی(ره) در نهایت به هجرت ایشان به پاریس منجر شد، اما این اتفاق زمینه انتشار گسترده‌تر پیام انقلاب اسلامی را فراهم کرد.

محمدی گفت: حضور امام خمینی(ره) در پاریس موجب شد پیام نهضت اسلامی بیشتر در معرض افکار عمومی جهان قرار گیرد و فعالیت‌های انقلابی با گستردگی بیشتری دنبال شود.