محاسبات دشمن درباره ملت ایران غلط از آب درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمود هاشمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه دهم مهرماه بافق با اشاره به پیام‌های رهبر انقلاب در هفته دفاع مقدس، بر ضرورت حضور مردم، بصیرت اجتماعی و آمادگی جامعه برای دفاع از کشور تأکید کرد.

وی اظهار کرد: دشمن در محاسبات خود ایران و ملت ایران را به‌درستی نشناخت و تصور می‌کرد با ایجاد حرکت‌های مختلف، کشور به سمت تفرقه و تجزیه خواهد رفت، اما نتیجه برخلاف محاسبات آنان رقم خورد.

حتی منتقدان در دفاع از وطن کنار یکدیگر ایستادند

امام جمعه موقت بافق افزود: نه‌تنها کشور تجزیه نشد، بلکه حضور اقشار مختلف مردم در صحنه به شکل‌گیری یک وحدت و اتحاد ملی منجر شد و حتی کسانی که نسبت به نظام، انقلاب و رهبری نقد و گلایه داشتند، در دفاع از وطن و تمامیت کشور در کنار یکدیگر ایستادند.

هاشمی با اشاره به نقش جوانان در تحولات کشور گفت: نسل جوان ایران در طول سال‌های انقلاب و دفاع مقدس نشان داده است که نمی‌توان آن را با معیارهای محاسباتی دشمن ارزیابی کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع از کشور و اشاره به دومین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله، بر ضرورت قدردانی از ایثار و فداکاری شهدا تأکید کرد.

حضور مردم و زنان؛ محور دفاع از کشور

امام جمعه موقت بافق با اشاره به پیام دوم رهبر انقلاب در هفته دفاع مقدس، حضور و بصیرت مردم را از عوامل مهم حفظ کشور دانست و گفت: امروز اقشار مختلف جامعه با وجود تفاوت‌های آشکار، بر حفظ کشور، منافع ملی و تمامیت ارضی تأکید دارند.

هاشمی با اشاره به نقش زنان در عرصه‌های دفاعی و اجتماعی اظهار کرد: اگر در گذشته در بسیاری از عرصه‌های دفاع و حماسه مردان نقش اصلی را بر عهده داشتند، امروز در برخی عرصه‌ها بانوان با حضور خود حتی از مردان نیز سبقت گرفته‌اند.

وی افزود: دشمن برای آینده کشور برنامه‌هایی دارد و به دنبال بازگشت شرایط گذشته است، اما آن دوران دیگر تکرار نخواهد شد و آنچه در این مسیر اهمیت اساسی دارد، حضور و بصیرت مردم است.

اقتدار دفاعی؛ از خیابان‌ها تا تنگه هرمز

امام جمعه موقت بافق با اشاره به اقتدار دفاعی کشور و نقش رزمندگان و محافظان تنگه هرمز گفت: قدرت حقیقی از آن خداوند است و قدرت‌های ظاهری و مستکبران ماندگار نیستند.

هاشمی افزود: دشمن در دوره‌هایی با عملیات روانی و ایجاد فضای ناامنی تلاش کرد خیابان‌ها را خلوت و استقلال‌خواهی ملت را تضعیف کند، اما حضور مردم در میدان‌ها و خیابان‌ها و حمایت آنان از کشور و رزمندگان، نشان‌دهنده ایستادگی جامعه است.

وی بر حفظ روحیه امید و استواری تأکید کرد و گفت: مؤمنان نباید دچار ترس و سستی شوند و باید با ایمان و اعتماد به خدا در مسیر خود استوار بمانند.

پلیس؛ از مردم، با مردم و برای مردم

هاشمی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش‌های نیروهای فراجا اظهار کرد: نیروهای انتظامی در مأموریت‌های مختلف با حضور مقتدرانه و مجاهدانه خود عملکرد قابل توجهی داشته‌اند و شایسته قدردانی هستند.

وی با اشاره به شعار «پلیس مجاهد، ملت مقتدر، ایران سرافراز» افزود: ویژگی مهم نیروی انتظامی، ارتباط مستقیم آن با مردم است و پلیس از مردم، با مردم و برای مردم است و باید در خدمت مردم باشد.

تقوا فقط عبادت فردی نیست؛ ترک مسئولیت هم بی‌تقوایی است

امام جمعه موقت بافق در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تقوا تنها به گناه نکردن و عبادت فردی محدود نمی‌شود، گفت: انسان علاوه بر تقوای شخصی باید تقوای اجتماعی داشته باشد و در برابر ظلم، تبعیض، فساد و تضییع حقوق دیگران بی‌تفاوت نباشد.

هاشمی تصریح کرد: انسان باتقوا نسبت به سرنوشت دیگران احساس مسئولیت می‌کند و اگر در جایی امکان اقدام و اصلاح دارد، نباید مسئولیت خود را رها کند؛ ترک فعل و بی‌تفاوتی نسبت به وظیفه نیز از مصادیق بی‌تقوایی است.

وی افزود: تقوای اجتماعی در خانواده، روابط روزمره، بازار و عرصه اقتصادی نیز خود را نشان می‌دهد و فرد در جایگاه تصمیم‌گیری باید با تقوا تصمیم بگیرد و در کسب‌وکار نیز انصاف و رعایت حق مردم را مورد توجه قرار دهد.

هاشمی یکی دیگر از نشانه‌های تقوای اجتماعی را نحوه رفتار افراد در جایگاه‌های مدیریتی و اجتماعی دانست و گفت: انسان وقتی به موقعیت و جایگاهی می‌رسد، نباید قدرت را وسیله برتری‌جویی قرار دهد، بلکه باید شیفته خدمت و نه تشنه قدرت باشد و جایگاه خود را در مسیر خدمت به مردم به کار گیرد.

آینده کشور به دست جوانان رقم می‌خورد

امام جمعه موقت بافق با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: آینده کشور به دست جوانان و نوجوانان رقم می‌خورد و نسل جدید باید خود را به علم، تقوا، امید، اخلاق، دانایی و توانایی مجهز کند.

وی افزود: جوانان در دوران تحصیل باید درست فکر کردن، ابتکار و خلاقیت را تمرین کنند و در کنار دانش، نسبت به هویت ملی، عزت، استقلال فرهنگی، زبان مادری و دیگر نمادهای هویتی جامعه نیز توجه داشته باشند.

هاشمی با تأکید بر نقش معلمان، مربیان و استادان گفت: تعلیم و تربیت تنها انتقال دانش نیست، بلکه باید نسلی دانا، توانمند، امیدوار، اخلاق‌مدار و باتقوا تربیت شود.

وی همچنین بر توجه مسئولان به حقوق، مزایا و مطالبات معلمان تأکید کرد.

مسئولان در اقامه نماز پیشگام باشند

امام جمعه موقت بافق در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به پیام رهبر انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز گفت: نماز تنها یک تکلیف فردی نیست و اقامه نماز یک مسئولیت اجتماعی نیز محسوب می‌شود.

هاشمی اظهار کرد: هر مسئولی که در اداره‌ای مسئولیت می‌پذیرد باید نسبت به نماز جماعت مجموعه اهتمام داشته و خود در صف اول نماز حضور پیدا کند؛ مدیران و مسئولان مدارس نیز باید در اقامه نماز پیشگام باشند.

وی تأکید کرد: فرهنگ نماز باید از خانواده آغاز شود و هدف تنها امر و نهی به نماز نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود که فرزندان با نماز انس بگیرند و به آن علاقه‌مند شوند.