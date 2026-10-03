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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

مهلت تعیین تکلیف سربازی پزشکان عمومی تمدید شد

مهلت تعیین تکلیف سربازی پزشکان عمومی تمدید شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت معرفی مشمولان غیرغایب فارغ‌التحصیل پزشک عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نظام وظیفه، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مبنی بر تاخیر اعلام نتایج نهایی کنکور پذیرش دستیار تخصصی رشته های بالینی گروه پزشکی، برابر تسهیلات سازمان وظیفه عمومی فراجا ،مهلت معرفی کلیه مشمولان غیرغایب فارغ التحصیل پزشک عمومی که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل شده اند،تا پایان مهر ۱۴۰۵تمدید شد.

وی گفت: پذیرفته شدگان آزمون دستیاری در صورت شروع به تحصیل در آبان ماه سال جاری، می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند و در صورت عدم قبولی در آزمون،حداکثر تا پایان مهر ماه امسال می بایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰) اقدام کنند.

کد مطلب 6966237
مهسا حيدری توچائی

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