مهلت تعیین تکلیف سربازی پزشکان عمومی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نظام وظیفه، سردار رحمان علیدوست اظهار کرد: با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور مبنی بر تاخیر اعلام نتایج نهایی کنکور پذیرش دستیار تخصصی رشته های بالینی گروه پزشکی، برابر تسهیلات سازمان وظیفه عمومی فراجا ،مهلت معرفی کلیه مشمولان غیرغایب فارغ التحصیل پزشک عمومی که در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل شده اند،تا پایان مهر ۱۴۰۵تمدید شد.

وی گفت: پذیرفته شدگان آزمون دستیاری در صورت شروع به تحصیل در آبان ماه سال جاری، می توانند از معافیت تحصیلی بهره مند شوند و در صورت عدم قبولی در آزمون،حداکثر تا پایان مهر ماه امسال می بایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس+۱۰) اقدام کنند.