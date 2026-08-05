  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶

تمدید معافیت سربازی مشمولان سه و چهار فرزندی تا پایان ۱۴۰۷

تمدید معافیت سربازی مشمولان سه و چهار فرزندی تا پایان ۱۴۰۷

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از تمدید مهلت بهره‌مندی مشمولان دارای سه و چهار فرزند از تسهیلات معافیت سربازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، از تمدید مهلت بهره‌مندی مشمولان دارای سه و چهار فرزند از تسهیلات معافیت سربازی تا پایان سال ۱۴۰۷ خبر داد.

وی اظهار کرد: بر اساس ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، آخرین مهلت بررسی وضعیت مشمولان دارای سه و چهار فرزند تا پایان سال ۱۴۰۴ تعیین شده بود که با توجه به درخواست‌ها و شرایط موجود، این مهلت به مدت دو سال تمدید شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: مشمولان دارای سه فرزند تا سقف سنی ۴۰ سال و همچنین مشمولان دارای چهار فرزند و بیشتر بدون محدودیت سنی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

علیدوست ادامه داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) درخواست خود را ثبت کنند تا پس از بررسی، اقدامات لازم انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه سازمان وظیفه عمومی فراجا، تاکنون بیش از ۱۹۰ هزار نفر توانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

کد مطلب 6908872

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها