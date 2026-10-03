اعلام تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی در هفته فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست اظهارکرد: هفته انتظامی سال ۱۴۰۵ با شعار «پلیس مجاهد،ملت مبعوث ،ایران سرافراز» فرصتی برای ارائه خدمات مضاعف به مشمولان و خانواده های آنان در بازه زمانی دهم تا شانزدهم مهرماه می باشد.

وی گفت: به منظور تسریع در رسیدگی به درخواست های مشمولان ،درهفته جاری کمیسیون های شورای پزشکی و شورای عالی و همچنین کمیسیون هیئت های رسیدگی معافیت کفالت با تلاش مضاعف درسازمان ورده های وظیفه عمومی استان ها در سراسر به صورت ویژه درحال انجام می باشد. همچنین کمیسیون های ویژه توجیه غیبت مشمولان تا سقف یک ماه برای رفع مشکل غیبت مشمولان در زمینه کلیه درخواست های اعزام و معافیت های سربازی در سراسر کشور نیز در هفته جاری برگزار می شود .

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان این مطلب که یکی دیگر از تسهیلات سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی امسال رسیدگی ویژه به درخواستهای تمدید وتعجیل مشمولان در سراسر کشور است، افزود: مشمولان دارای برگ آماده به خدمت بدون غیبت ، می توانند برای بهره مندی از تسهیلات تمدید و تعجیل به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) مراجعه کنند.

وی بیان کرد:از آنجا که سیاست های سازمان همسو با تسهیل خدمت سربازی برای مشمولان متاهل دارای فرزند می باشد لذا درهفته انتظامی مشمولان متاهل و دارای فرزند در نزدیکترین مراکز آموزش محل سکونت همسرخود بکارگیری می شوند .