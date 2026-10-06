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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۹

مهلت معرفی مشمولان کنکوری تا پایان آبان تمدید شد

مهلت معرفی مشمولان کنکوری تا پایان آبان تمدید شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با اشاره به صدور سالانه حدود ۴۵۰ هزار معافیت تحصیلی گفت: با توجه به تأخیر در اعلام نتایج آزمون سراسری، مهلت معرفی مشمولان پذیرفته‌شده تا پایان آبان‌ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست، با اشاره به اهمیت موضوع معافیت‌های تحصیلی اظهار کرد: پس از اعلام نتایج آزمون سراسری، سازمان وظیفه عمومی معمولاً اقدام به صدور معافیت‌های تحصیلی برای پذیرفته‌شدگان می‌کند.

وی افزود: امسال با توجه به اینکه نتایج آزمون سراسری از سوی سازمان سنجش با تأخیر اعلام شد، سازمان وظیفه عمومی در تعامل و جلساتی که با مسئولان سازمان سنجش داشت، دوره‌های اعزام این افراد را تا پایان آبان‌ماه تمدید کرد تا وارد غیبت نشوند و مشکلی برای دریافت معافیت تحصیلی نداشته باشند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: سالانه حدود ۴۵۰ هزار معافیت تحصیلی برای افرادی که در فاصله برگزاری آزمون تا اعلام نتایج مشمول خدمت سربازی می‌شوند، صادر می‌شود.

علیدوست خاطرنشان کرد: افرادی که در این فاصله زمانی مشمول می‌شوند، تا پایان شهریورماه فرصت داشتند خود را معرفی کنند، اما اگر غیبت بیشتری داشته باشند، مشمول این فرصت نمی‌شوند و باید وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کرده باشند.

کد مطلب 6969290

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