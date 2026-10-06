مهلت معرفی مشمولان کنکوری تا پایان آبان تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحمان علیدوست، با اشاره به اهمیت موضوع معافیت‌های تحصیلی اظهار کرد: پس از اعلام نتایج آزمون سراسری، سازمان وظیفه عمومی معمولاً اقدام به صدور معافیت‌های تحصیلی برای پذیرفته‌شدگان می‌کند.

وی افزود: امسال با توجه به اینکه نتایج آزمون سراسری از سوی سازمان سنجش با تأخیر اعلام شد، سازمان وظیفه عمومی در تعامل و جلساتی که با مسئولان سازمان سنجش داشت، دوره‌های اعزام این افراد را تا پایان آبان‌ماه تمدید کرد تا وارد غیبت نشوند و مشکلی برای دریافت معافیت تحصیلی نداشته باشند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: سالانه حدود ۴۵۰ هزار معافیت تحصیلی برای افرادی که در فاصله برگزاری آزمون تا اعلام نتایج مشمول خدمت سربازی می‌شوند، صادر می‌شود.

علیدوست خاطرنشان کرد: افرادی که در این فاصله زمانی مشمول می‌شوند، تا پایان شهریورماه فرصت داشتند خود را معرفی کنند، اما اگر غیبت بیشتری داشته باشند، مشمول این فرصت نمی‌شوند و باید وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کرده باشند.