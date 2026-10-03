کشف یک دستگاه استارلینک غیرمجاز در اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمد فیاض‌فر گفت: یک دستگاه استارلینک در جریان اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره‌کل اطلاعات استان یزد شناسایی و کشف و برای بررسی‌های قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، افزود: بر اساس این ماده، استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا وارد کردن تجهیزات ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از جمله استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مشمول مجازات قانونی است.

دادستان عمومی و انقلاب اردکان تصریح کرد: در مواردی که تأمین، تولید، توزیع، نصب، راه‌اندازی یا واردات این تجهیزات با قصد توزیع انجام شود، مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده و موضوع با توجه به شرایط و قصد مرتکب بررسی خواهد شد.

فیاض‌فر با تأکید بر ضرورت آگاهی شهروندان از مقررات جدید، گفت: ممنوعیت قانونی صرفاً ناظر بر استفاده از این تجهیزات نیست و حمل و نگهداری تجهیزات ارتباطی اینترنت ماهواره‌ای فاقد مجوز نیز مشمول حکم قانونی است.

وی بر افزایش آگاهی عمومی نسبت به مقررات جدید و پرهیز از اقداماتی که می‌تواند برای افراد مسئولیت کیفری ایجاد کند، تأکید کرد.