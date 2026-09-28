به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سجاد زارع‌زاده اظهار کرد: در جریان بازدید از واحدهای تولیدی، نحوه مدیریت پساب، رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری از آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفت و هر سه واحد از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند.

وی افزود: تصفیه‌خانه مجموعه‌های شیکا و داریولبن نیز مورد بازدید قرار گرفت و ظرفیت و نحوه عملکرد این مجموعه‌ها در زمینه تصفیه و مدیریت اصولی پساب صنعتی بررسی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه تصریح کرد: استمرار رعایت الزامات زیست‌محیطی و پیشگیری از آلودگی باید در کنار حمایت از فعالیت‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مورد توجه قرار گیرد و صیانت از محیط زیست و سلامت شهروندان از مصادیق حفظ حقوق عامه است.

زارع‌زاده خاطرنشان کرد: نظارت بر رعایت ضوابط زیست‌محیطی واحدهای تولیدی با هدف پیشگیری از آسیب به منابع طبیعی و سلامت عمومی ادامه خواهد داشت.

این بازدید با همراهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ابرکوه از کارخانه لبنیات اعلا و مجموعه‌های تولیدی شیکا و داریولبن انجام شد.