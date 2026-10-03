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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

احصای الزامات قضایی قانون حمایت از حقوق معلولان در یزد

احصای الزامات قضایی قانون حمایت از حقوق معلولان در یزد

یزد- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری یزد بر احصای الزامات دستگاه قضایی در قانون حمایت از حقوق معلولان و بررسی راهکارهای اجرای آن در محاکم استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، علیرضا حسین‌بیگی در نشست با نماینده اداره‌کل بهزیستی استان یزد، قانون حمایت از حقوق معلولان را لازم‌الاجرا دانست و بر اجرای دقیق مفاد آن در دستگاه قضایی تأکید کرد.

وی افزود: اداره‌کل بهزیستی موارد مرتبط با دستگاه قضایی را احصا کند تا در نشست مشترک با مدیران ارشد قضایی و قضات مرتبط، راهکارهای اجرایی آن بررسی شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری یزد همچنین بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای کارکنان و آشنایی قضات و کارکنان با حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

حسین‌بیگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مناسب‌سازی محاکم گفت: با وجود اقدامات صورت‌گرفته، همچنان تا وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد و تکمیل زیرساخت‌های دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات قضایی باید دنبال شود.

کد مطلب 6966440

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