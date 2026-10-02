حمل سلاح سرد در میبد جان یک جوان را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سیدمحمدابراهیم اقبالی، اظهار کرد: در پی گزارش وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل، با حضور در محل حادثه و صدور دستورات قضایی لازم، اقدامات برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد و وی کمتر از یک ساعت توسط عوامل انتظامی دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی نزاع میان دو جوان رخ داده و عدم کنترل خشم و استفاده از سلاح سرد از عوامل مؤثر در وقوع آن بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب میبد با اشاره به ضرورت پیشگیری از حوادث مشابه، گفت: اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و مقابله با حمل و استفاده غیرقانونی از سلاح سرد و پیشگیری از نزاع‌های منجر به جرایم خشن با جدیت دنبال می‌شود.

اقبالی بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حمل سلاح سرد توسط نوجوانان و جوانان تأکید کرد و افزود: توجه بیشتر خانواده‌ها به رفتار و شرایط فرزندان می‌تواند در جلوگیری از حوادث ناشی از حمل سلاح سرد مؤثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز شهروندان از توجه به شایعات، خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و تفهیم اتهام توسط بازپرس دادسرای شهرستان، با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد و پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اقبالی تصریح کرد: با افرادی که اقدام به حمل یا استفاده غیرقانونی از سلاح سرد کنند، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.