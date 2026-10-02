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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

حمل سلاح سرد در میبد جان یک جوان را گرفت

حمل سلاح سرد در میبد جان یک جوان را گرفت

یزد- دادستان عمومی و انقلاب میبد از دستگیری متهم یک فقره نزاع منجر به قتل در این شهرستان، کمتر از یک ساعت پس از وقوع حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سیدمحمدابراهیم اقبالی، اظهار کرد: در پی گزارش وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل، با حضور در محل حادثه و صدور دستورات قضایی لازم، اقدامات برای شناسایی و دستگیری متهم آغاز شد و وی کمتر از یک ساعت توسط عوامل انتظامی دستگیر شد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه در پی نزاع میان دو جوان رخ داده و عدم کنترل خشم و استفاده از سلاح سرد از عوامل مؤثر در وقوع آن بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب میبد با اشاره به ضرورت پیشگیری از حوادث مشابه، گفت: اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی و مقابله با حمل و استفاده غیرقانونی از سلاح سرد و پیشگیری از نزاع‌های منجر به جرایم خشن با جدیت دنبال می‌شود.

اقبالی بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حمل سلاح سرد توسط نوجوانان و جوانان تأکید کرد و افزود: توجه بیشتر خانواده‌ها به رفتار و شرایط فرزندان می‌تواند در جلوگیری از حوادث ناشی از حمل سلاح سرد مؤثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز شهروندان از توجه به شایعات، خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و تفهیم اتهام توسط بازپرس دادسرای شهرستان، با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شد و پس از تکمیل تحقیقات، نتیجه از سوی مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اقبالی تصریح کرد: با افرادی که اقدام به حمل یا استفاده غیرقانونی از سلاح سرد کنند، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6965148

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