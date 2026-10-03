محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت سامانه بارشی و خنک در منطقه است که بر این اساس، شرایط برای ابرناکی و مه‌آلود بودن هوا، کاهش نسبی دما، وزش باد و بارندگی در استان فراهم خواهد بود.

وی افزود: بارندگی‌ها در برخی مناطق گیلان گاهی به صورت رگباری و شدید رخ می‌دهد و رعدوبرق و احتمال تگرگ نیز تا یکشنبه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۳۵ گفت: وزش باد در برخی نواحی استان می‌تواند شدید باشد و شهروندان و دستگاه‌های مربوطه باید به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده توجه داشته باشند.

دادرس ادامه داد: از دوشنبه تا اواخر هفته نیز با استقرار جوی کم‌وبیش ناپایدار، به‌تناوب افزایش ابر، وزش باد و در برخی نقاط بارندگی و احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: وزش باد در برخی مناطق طی این مدت به صورت موقتی شدید خواهد بود.