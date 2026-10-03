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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

تأکید بر استفاده از ظرفیت کتابخانه مرکزی رشت در حوزه زنان و خانواده

تأکید بر استفاده از ظرفیت کتابخانه مرکزی رشت در حوزه زنان و خانواده

رشت- رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور با حضور در کتابخانه مرکزی رشت، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت کتابخانه‌ها برای افزایش مشارکت اجتماعی زنان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروین داداندیش پیش از ظهر شنبه در جریان سفر به گیلان از کتابخانه مرکزی رشت بازدید کرد و از نزدیک در جریان امکانات، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در ارتقای فرهنگ عمومی اظهار کرد: کتابخانه‌ها می‌توانند به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی، در افزایش مشارکت اجتماعی، توانمندسازی زنان و تقویت نهاد خانواده نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مطالعاتی تأکید کرد.

کتابخانه‌ها ظرفیتی برای تقویت سرمایه اجتماعی

در ادامه این بازدید، «زینب نعمت‌زاده» مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان، کتابخانه‌ها را از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی استان دانست و اظهار کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند در افزایش آگاهی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.

وی افزود: توسعه برنامه‌های فرهنگی و فراهم کردن دسترسی مناسب خانواده‌ها و نسل جوان به منابع مطالعاتی، زمینه مناسبی برای افزایش آگاهی و تقویت نقش خانواده در جامعه فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی استان برای اجرای برنامه‌های مرتبط با زنان و خانواده تأکید کرد.

در این بازدید همچنین ظرفیت‌های کتابخانه مرکزی رشت و راهکارهای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مجموعه در حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6966122

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