تأکید بر استفاده از ظرفیت کتابخانه مرکزی رشت در حوزه زنان و خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، پروین داداندیش پیش از ظهر شنبه در جریان سفر به گیلان از کتابخانه مرکزی رشت بازدید کرد و از نزدیک در جریان امکانات، ظرفیت‌ها و فعالیت‌های این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش کتابخانه‌ها در ارتقای فرهنگ عمومی اظهار کرد: کتابخانه‌ها می‌توانند به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی، در افزایش مشارکت اجتماعی، توانمندسازی زنان و تقویت نهاد خانواده نقش مؤثری ایفا کنند.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به منابع مطالعاتی تأکید کرد.

کتابخانه‌ها ظرفیتی برای تقویت سرمایه اجتماعی

در ادامه این بازدید، «زینب نعمت‌زاده» مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان، کتابخانه‌ها را از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی استان دانست و اظهار کرد: استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند در افزایش آگاهی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی مؤثر باشد.

وی افزود: توسعه برنامه‌های فرهنگی و فراهم کردن دسترسی مناسب خانواده‌ها و نسل جوان به منابع مطالعاتی، زمینه مناسبی برای افزایش آگاهی و تقویت نقش خانواده در جامعه فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گیلان بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی استان برای اجرای برنامه‌های مرتبط با زنان و خانواده تأکید کرد.

در این بازدید همچنین ظرفیت‌های کتابخانه مرکزی رشت و راهکارهای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی این مجموعه در حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار گرفت.