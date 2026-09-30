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۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

افزایش شمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۶۳ نفر

افزایش شمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۶۳ نفر

دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه از افزایش شمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۶۳ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد: با شهادت محمد عبدالعزیز النجار، خبرنگار و مجری رادیو قرآن کریم، شمار خبرنگارانی که از آغاز جنگ علیه نوار غزه به شهادت رسیده‌اند به ۲۶۳ نفر افزایش یافته است.

این نهاد هدف قرار دادن و کشتار خبرنگاران فلسطینی را محکوم کرد و رژیم صهیونیستی و کشورهایی را که در جنگ مشارکت دارند، مسئول این جنایات دانست.

دفتر اطلاع‌ رسانی دولتی در غزه از جامعه بین‌المللی و تمامی نهادهای ذی‌ربط خواست برای حمایت از خبرنگاران، توقف هدف قرار دادن آنان و پیگرد عاملان کشتار خبرنگاران در دادگاه‌های بین‌المللی اقدام کنند.

کد مطلب 6964036

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