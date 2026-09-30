افزایش شمار خبرنگاران شهید در غزه به ۲۶۳ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه اعلام کرد: با شهادت محمد عبدالعزیز النجار، خبرنگار و مجری رادیو قرآن کریم، شمار خبرنگارانی که از آغاز جنگ علیه نوار غزه به شهادت رسیده‌اند به ۲۶۳ نفر افزایش یافته است.

این نهاد هدف قرار دادن و کشتار خبرنگاران فلسطینی را محکوم کرد و رژیم صهیونیستی و کشورهایی را که در جنگ مشارکت دارند، مسئول این جنایات دانست.

دفتر اطلاع‌ رسانی دولتی در غزه از جامعه بین‌المللی و تمامی نهادهای ذی‌ربط خواست برای حمایت از خبرنگاران، توقف هدف قرار دادن آنان و پیگرد عاملان کشتار خبرنگاران در دادگاه‌های بین‌المللی اقدام کنند.