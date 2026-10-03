سازمان جهانی بهداشت مانع تراشی تل آویو درورود کمک‌ به غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان جهانی بهداشت ضمن ابراز انزجار از«کمبود مزمن» اقلام پزشکی در غزه اعلام کرد که ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه با «تأخیرهای مکرر» روبه‌روست.

«راینهیلد وان دی‌فِرد»، نماینده سازمان جهانی بهداشت در اراضی فلسطین، اظهار داشت که وضعیت بهداشتی در نوار غزه «همچنان بسیار فاجعه‌بار است» و هیچ‌یک از بیمارستان‌های آن با تمام ظرفیت خود فعالیت نمی‌کنند.

وی گفت: « کمک‌های بشردوستانه به مقدار کافی وارد غزه نمی‌شود و قطعاً برای گسترش و احیای مؤثر خدمات بهداشتی کافی نیست.»

او اشاره کرد که سیستم مجوزدهی اسرائیل برای ورود تدارکات پزشکی و سایر کمک‌های بشردوستانه، مانع اصلی است. وی گفت: «این یک فرآیند دشوار و زمان‌بر است که نتیجه‌ای تضمین‌شده ندارد.»

بر اساس جدیدترین تحلیل‌های سازمان جهانی بهداشت، به گفته فان دی‌فِرد، حجم زیادی از تدارکات پزشکی به‌طور میانگین ۷۴ روز در انتظار دریافت مجوز ورود هستند و افزود اگر این اتفاق نیفتد «ما باید این فرآیند طولانی و پیچیده را از نو آغاز کنیم.»

او با اشاره به اینکه سیستم مجوزدهی با وضع قوانین جدید، دائماً در حال تغییر است، خاطرنشان کرد که اقلام پزشکی ضروری که در جهان به‌طور گسترده استفاده می‌شوند، کمترین نرخ تأیید را دارند، در حالی که دستگاه‌های اشعه ایکس، تجهیزات استریل‌سازی، قطعات یدکی لازم برای دستگاه‌های سی‌تی‌اسکن و سایر تجهیزات اساسی به‌طور مکرر رد می‌شوند.

به گفته او تنها در شش ماه گذشته، یک محموله از اندام‌های مصنوعی و وسایل کمکی چهار بار متوالی رد شده است. وی ادامه داد که موضوع مربوط به یک مانع نیست، بلکه یک سیستم کامل است که در آن تأخیرها یکی پس از دیگری تکرار می‌شوند و پشت هر تأخیر، بیماری در انتظار است.

وان دی‌فِرد افزود: ما نیاز داریم که تدارکات بشردوستانه و بهداشتی بدون مانع، به‌طور منظم و در مقادیر زیاد وارد غزه شوند.

وی خواستار بازگشایی گذرگاه‌های بیشتر به روی غزه و ارائه «دستورالعمل‌های واضح و اعلام‌شده» در مورد رویه‌ها و الزامات شد و ابراز امیدواری کرد که تل آویو حداقل محدودیت‌های اعمال‌شده بر تدارکات پزشکی را کاهش دهد.

وی افزود که موفقیت نباید با تعداد کامیون‌هایی که از مرز عبور می‌کنند سنجیده شود و این موضوع بازتاب‌ دهنده هیچ نکته قابل‌ ذکری در مورد اینکه آیا نیازهای بهداشتی واقعی جمعیت غزه برآورده می‌شود یا خیر، نیست.

او در این رابطه گفت که ورود کامیون مملو از اقلام غیرضروری، یا رسیدن تدارکات مناسب پس از آنکه دیگر کار از کار گذشته باشد، جان انسان‌ها را نجات نمی‌دهد.

این اظهارات سازمان ملل در سایه تداوم لجاجت اشغالگران اسرائیلی در اجرای تعهدات خود طبق مرحله اول توافق آتش‌بس، به‌ویژه در زمینه ورود کمک‌های اساسی و تدارکاتی به نوار غزه، مطرح می‌شود.