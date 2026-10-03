به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه ای اعلام کرد: کشتار ساختمان «الاصاله» در غرب شهر غزه، جنایتی وحشیانه است که بر اصرار اشغالگران برای ادامه جنگ نسل‌کشی در نوار غزه تاکید دارد.

حماس بیان کرد که کابینه تروریستی رژیم صهیونیستی همچنان به تشدید کشتار غیرنظامیان بی‌دفاع در نوار غزه ادامه می‌دهد و در تازه‌ترین جنایت، یک مرد و چهار زن از جمله یک مادر و دختر از مسیحیان فلسطینی در حمله هوایی بامداد امروز به ساختمان «الاصاله» در غرب شهر غزه به شهادت رسیدند.

این جنبش تاکید کرد: این حمله وحشیانه نشان ‌دهنده اصرار اشغالگران بر هدف قرار دادن اقشار مختلف ملت فلسطین و آزار و اذیت آنان در چارچوب سیاست آشکار و مستمر نسل‌کشی و ویرانگری است که در برابر چشم و گوش جهانیان اجرا می‌شود.

حماس از میانجی‌ها و دولت آمریکا خواست مسئولیت‌های خود را در قبال این نقض‌های خطرناک بر عهده بگیرند و مواضعی جدی برای مهار رژیم صهیونیستی اتخاذ کنند.

این جنبش همچنین خواستار مقابله با تلاش‌های جنایتکار جنگی، بنیامین نتانیاهو برای تبدیل توافق آتش‌بس به پوششی برای ادامه جنگ نسل‌کشی و کشتارها، تعمیق فاجعه انسانی و پیشبرد طرح‌هایی شد که ملت فلسطین و حضور آن در سرزمین خود را تهدید می‌کند.

حماس همچنین از جامعه بین‌المللی، سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن خواست به طور فوری برای توقف نقض‌های رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان فلسطینی اقدام کرده و با به چالش کشیدن آشکار منظومه ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی از سوی این رژیم مقابله کنند.

این جنبش در پایان از تمامی کشورهای جهان خواست اقدامات خود برای تحریم و منزوی کردن این رژیم تروریستی را تشدید کرده و گام‌های لازم را برای بازخواست و محاکمه آن به دلیل جنایاتش بردارند.