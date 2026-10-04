به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های اینلاین هاکی قهرمانی جهان که در چارچوب «بازی‌های جهانی اسکیت» (World Skate Games) به میزبانی شهر آسانسیون پاراگوئه در حال برگزاری است، با حضور نماینده داوری کشورمان پیگیری می‌شود.

نایب‌رئیس هیات اسکیت استان همدان اظهار کرد: در نخستین دیدار این رقابت‌ها که میان تیم‌های ملی آمریکا و شیلی برگزار شد «صفورا تقی‌نژاد» به همراه لارا کاملیا ریواس از کلمبیا قضاوت این مسابقه را بر عهده داشتند تا حضور موفق نماینده داوری ایران در این رویداد جهانی کلید بخورد.

سمیه فتاحی افزود: این داور ارزنده همدانی در ادامه برنامه‌های روز نخست مسابقات قضاوت دیدار حساس میان تیم‌های اسپانیا و ایتالیا را نیز که از تیم‌های مدعی و مطرح جهان محسوب می‌شوند، عهده‌دار خواهد بود.

وی بیان کرد: حضور داوران ایرانی در سطوح بالای مسابقات بین‌المللی اسکیت نشان‌دهنده توانمندی و رشد دانش داوری کشورمان در این رشته ورزشی است.