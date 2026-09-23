به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون اسکیت، روادید هر ۳ عضو کاروان اعزامی تیم ملی اسکیت سرعت ایران برای حضور در بازیهای جهانی اسکیت ۲۰۲۶ به میزبانی پاراگوئه از طرف وزارت امور خارجه این کشور صادر شد.
امیرمهدی یاحقی دارنده مدال طلای آسیا و برنز سرعت جهان،یسنا حق نظری قهرمان اسکیت سرعت بانوان و محمد صالحی مربی تیم ملی، ۳ نماینده اسکیت ایران در این رقابتها خواهند بود.
خیرینیا رئیس فدراسیون اسکیت با اشاره به اهمیت آمادگی تیم ملی برای حضور در این رقابتها اظهار داشت: اردوهای تیم ملی تا زمان اعزام بهصورت جدی پیگیری خواهد شد و در صورت فراهم شدن شرایط، در تلاش هستیم پیش از اعزام ورزشکاران، یک اردوی برونمرزی نیز برای تیم ملی برگزار کنیم.
بازیهای جهانی ۲۰۲۶ اسکیت به میزبانی پاراگوئه، یکی از رویدادهای مهم پیشروی اسکیتبازان ایران است و ملیپوشان کشورمان با هدف حضور قدرتمند و کسب نتیجه در این رقابتها آماده میشوند.
نظر شما