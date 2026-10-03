به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هیئت اسکیت استان یزد، محمدهادی آقایی اظهار کرد: مسابقات رول‌بال اسکیت قهرمانی کشور در رده سنی زیر ۱۷ سال بانوان با حضور تیم‌هایی از ۱۱ استان کشور به میزبانی شهرستان میبد برگزار شد.

وی افزود: این رقابت‌ها به مدت دو روز برگزار شد و ورزشکاران استان‌های مختلف برای کسب عناوین برتر و حضور در جمع نفرات منتخب تیم ملی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت اسکیت استان یزد گفت: برترین ورزشکاران و استعدادهای این مسابقات برای حضور در اردوی تیم ملی رول‌بال شناسایی و انتخاب می‌شوند تا در رقابت‌های جهانی این رشته که آذرماه برگزار خواهد شد، حضور یابند.

آقایی با اشاره به سطح رقابت‌ها، این مسابقات را فرصتی برای شناسایی استعدادهای برتر رده زیر ۱۷ سال بانوان و پشتوانه‌سازی برای تیم ملی عنوان کرد.

در جریان این رقابت‌ها، یکی از بازیکنان اهل میناب که در ترکیب تیم شهرستان میبد حضور داشت، با در دست داشتن پوستری از شهدای دانش‌آموز میناب، یاد و خاطره شهدای این شهرستان را گرامی داشت.

نتایج نهایی مسابقات رول‌بال اسکیت قهرمانی کشور در رده زیر ۱۷ سال بانوان در روزهای آینده اعلام خواهد شد.