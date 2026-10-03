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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

خراسان جنوبی نایب‌قهرمان اسکیت رولبال دختران کشور شد

خراسان جنوبی نایب‌قهرمان اسکیت رولبال دختران کشور شد

بیرجند- تیم اسکیت رولبال دختران خراسان جنوبی در رقابت‌های دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی جوانان، عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دستجات آزاد کشوری و انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال جوانان دختر با حضور تیم‌های شرکت‌کننده برگزار شد و نماینده خراسان جنوبی با صعود به دیدار نهایی، در جایگاه دوم قرار گرفت.

در دیدار نهایی این مسابقات، تیم خراسان جنوبی مقابل آپرنیک میبد یزد به میدان رفت و با نتیجه ۵ بر یک شکست خورد و به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

نماینده خراسان جنوبی در مسیر رسیدن به فینال، با ثبت نتایج قابل توجه موفق شد خود را در جمع تیم‌های برتر این رقابت‌ها قرار دهد.

در پایان، آپرنیک میبد یزد قهرمان شد، خراسان جنوبی در جایگاه دوم ایستاد و پارمیس تهران نیز عنوان سوم را کسب کرد.

کد مطلب 6966600

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