قیمت طلا و سکه امروز ۱۱ مهر؛ سکه در مرز ۲۷۱ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز شنبه ۱۱ مهرماه با نوسان قیمت‌ها همراه شد و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، بهای طلا و انواع سکه در بازار داخلی افزایش یافت.

بر اساس آخرین نرخ‌های ثبت‌شده، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۶ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۷۰۰ تومان و هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۵ میلیون و ۱۳۲ هزار تومان معامله می‌شود.

همچنین مظنه تهران به ۱۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده و قیمت هر اونس طلای جهانی ۴۱۶۵ دلار و ۷ سنت اعلام شده است.

در بازار سکه نیز سکه طرح جدید ۲۷۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سکه طرح قدیم ۲۶۰ میلیون تومان، نیم‌سکه ۱۴۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۳۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی اونس طلا ۴۱۶۵ دلار و ۷ سنت قیمت دارد.