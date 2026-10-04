زمان برگزاری حراج شمش طلا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، یکصد و پنجاه و هفتمین حراج شمش طلا سه‌شنبه (۱۴ مهرماه) در مرکز مبادله برگزار می‌شود و متقاضیان می‌توانند حداکثر ۲۵ قطعه شمش در هر هفته بخرند. متقاضیان شرکت در این حراج باید به ازای هر شمش، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال (پنج میلیارد تومان) وجه‌الضمان واریز کنند.

همچنین متقاضیان خرید باید دارای پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها باشند و شناسه یکتای پروانه کسب آنها از درگاه ملی مجوزهای کشور قابل استعلام باشد. رعایت شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران نیز از دیگر شرایط شرکت در این حراج است.

فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط طلای آب ‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای خرید در این حراج هستند.

بر اساس این گزارش، هر خریدار حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی است.