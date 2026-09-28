قیمت طلا و سکه امروز ۶ مهر؛ سکه یک گام تا ۲۴۶ میلیونی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ شاهد ثبت قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در سطح ۲۴ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۱۰۰ تومان بود.
بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده، هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز ۳۲ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان قیمتگذاری شد و مظنه تهران به ۱۰۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر اونس طلای جهانی ۴۱۵۷ دلار اعلام شده است.
در بازار سکه، سکه طرح جدید با قیمت ۲۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه طرح قدیم نیز به ۲۴۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.
بر اساس این گزارش، قیمت نیمسکه ۱۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ربعسکه ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
سکه یک گرمی نیز در معاملات امروز ۳۵ میلیون تومان قیمت داشت.
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