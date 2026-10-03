«هبوط» راهی ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «هبوط» به نویسندگی و کارگردانی سوران سلگی و فرشاد مرادیان به جشنواره آلتاویلا ایتالیا راه پیدا کرد.

«هبوط» قصه نوجوانی است که عاشق می‌شود و در چشمان کسی که دوست می‌دارد، خدا را می‌بیند و «هبوط» آغاز می‌شود.

در این فیلم به تهیه‌کنندگی لیلا آشتیانی و فرشاد مرادیان، سبحان خلیل‌پور، ملیکا جعفری، ملودی موسوی، طناز گروسی، دیاکو کریمی، زهرا ابراهیمی، مهدیه عرب، رایان خوش‌چشمی با حضور حسن اسدی ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل پروژه عبارتند از مجری طرح: موسسه هنری هنر جاودان، موسیقی: ارشک رفیعی، تدوین: شیدا گرجی، مدیرتولید: علی خان بیگی، فیلمبردار: سینا شایسته خو، صدابردار: محسن مصلح، دستیار کارگردان: مهسا غفاری، منشی صحنه: رویا بروشکی، گریم: پریسا صوفی، طراح لباس: افشان روزی، طراح صحنه: یونس دریگان، طراحی ترکیب صدا: محمدشهرستانکی، مشاور کارگردان: محمد امین ابراهیم‌زاده و مشاور رسانه‌ای: امیر خانزاده.