«ته باری» از ایتالیا دست پر برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «ته باری» به تهیهکنندگی و کارگردانی حسین پورخلیلی، جایزه کولوسئوم طلایی (Golden Colosseum) را از یک جشنواره بینالمللی در رم ایتالیا دریافت کرد.
این فیلم پیش از این نیز موفق به دریافت پروانه زرین فیلم کوتاه از سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان و جایزه ویژه دبیر جشنواره از چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران شده بود.
در خلاصه داستان «ته باری» آمده است: در پی یک بدهی خانوادگی، خروس عبدالله ناخواسته در اختیار محمود قرار میگیرد. برای بازپسگیری خروس، عبدالله مجبور است شرطی سخت را بپذیرد ... .
حسین پورخلیلی و هدیه عبدیان نویسندگان این فیلم هستند و سپهر شکرانی، آیهان نیکپور، علیسا فاخر، سودابه جعفرزاد، افق ایرجی، هدیه عبدیان، محمود احمدی و پندار پورخلیلی در آن به ایفای نقش پرداختهاند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از مجری طرح: کاوه دهقانپور، مدیر فیلمبرداری: حامد عزتخواه، دستیار اول فیلمبردار: مجید حسینزاده، گروه فیلمبرداری: شمیم قاسمی، علیرضا حسینی، محمد صادقی و امیر امینی، مدیر صدابرداری: هادی معنویپور، دستیار صدابردار: سالار سلیمی، تدوین: پویان شعلهور، مدیر تولید: میلاد لکی، دستیاران تولید: ایوب تیموری و فرشید اکبریان، دستیار کارگردان و برنامهریز: مهیار شیرازی، طراح و ترکیب صدا: احسان افشاریان، آهنگساز: امین هنرمند، نوازنده ویولنسل: هامون قادری، اصلاح رنگ و نور: نیما دبیرزاده، منشی صحنه: محبوبه نظری، طراح گریم: محسن بابایی، دستیار گریم: کتایون فولادوند، طراح صحنه و لباس: شیرین اتفاق، دستیاران صحنه و لباس: سامان نجار و محمود احمدی، مدیر تدارکات: کاظم جمیلآذر، دستیاران تدارکات: احمد عاطفیآریا، جعفر علی نوردارغلو، پروانه شیخزاده و هانی زنگنه، عکاس: امین اسلامی، طراح پوستر: محمد موحدنیا، ترجمه: زهرا ایلانلو، زیرنویس: رضا تاریوردی و مشاور رسانهای: امین اعتمادیمجد.
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