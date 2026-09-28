به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «مستطیل سرخ» به کارگردانی یوسف بیگی، در چهار رویداد بین‌المللی سینمایی در کشورهای ایتالیا، ترکیه و برزیل حضور دارد.

این فیلم در هجدهمین دوره جشنواره Roma Film Corto ایتالیا، International Anti-War Film Festival ترکیه، نوزدهمین دوره Festival Entretodos - Human Rights Short Film Festival of São Paulo برزیل و بیست‌ونهمین دوره Marano Ragazzi Spot Festival ایتالیا پذیرفته شده است.

«مستطیل سرخ» در هجدهمین دوره جشنواره Roma Film Corto که از ۲۴ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲ تا ۵ مهر، در شهر رم برگزار شد نیز اکران شد.

این فیلم همچنین در نوزدهمین دوره جشنواره Festival Entretodos برزیل حضور دارد؛ رویدادی که از ۱۳ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، برابر با ۲۲ شهریور تا ۸ مهر، در شهر سائوپائولو برگزار می‌شود و تمرکز آن بر فیلم‌های کوتاه با محوریت حقوق بشر است.

سومین حضور بین‌المللی «مستطیل سرخ» در International Anti-War Film Festival ترکیه رقم می‌خورد؛ جشنواره‌ای با تمرکز بر آثار مرتبط با مضامین ضدجنگ که دوره ۲۰۲۶ آن از ۵ تا ۷ دسامبر، برابر با ۱۴ تا ۱۶ آذر، برگزار خواهد شد.

چهارمین حضور این فیلم نیز به Marano Ragazzi Spot Festival ایتالیا اختصاص دارد. بیست‌ونهمین دوره این جشنواره از ۹ تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶، برابر با ۱۸ تا ۲۳ آبان‌، در مارانو دی ناپولی برگزار می‌شود.

به این ترتیب، «مستطیل سرخ» ساخته یوسف بیگی در سال جاری مسیر خود را در مجموعه‌ای از رویدادهای بین‌المللی با محوریت سینمای کوتاه، حقوق بشر، مضامین ضدجنگ و سینمای جوانان ادامه می‌دهد و در معرض نگاه مخاطبان و هیئت‌های انتخاب رویدادهای سینمایی در ایتالیا، ترکیه و برزیل قرار خواهد گرفت.

در این فیلم کژان اسدپور، آران منفرد، آلان صیدی، تیام امجدی، آرژین رحیمی، پویا کشاورز و لیلا بیگی‌زاده به ایفای نقش پرداخته‌اند.

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به مدیر فیلمبرداری: زانیار لطفی، صدابردار و صداگذار: نعمت نارنجی، مدیر تولید: کامیاب اردلان، تدوین: زانیار لطفی، برنامه‌ریز: صباح گویلی، دستیار اول کارگردان: پیشوا لاغری، دستیار دوم کارگردان: کتایون امجدی، طراح صحنه: گیتا فیضی، منشی صحنه: آیناز زارعی، طراح پوستر: جمشید محمدی، تدارکات: کیومرث شاطبی, عکاس پشت صحنه: رامیار نصیری و پخش بین الملل: سولماز اعتماد اشاره کرد.