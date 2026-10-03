حمایت از تولیدات هنری قرآنی در چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران مؤسسات قرآن و عترت (ع) استان چهارمحال و بختیاری با مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرکرد با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی این استان، اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری توانمندی‌های بالایی در عرصه فعالیت‌های قرآنی و حفظ و قرائت قرآن کریم و هنرهای قرآنی دارا است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت (ع) نیاز به حمایت دارند، ادامه داد: علاوه بر عرصه آموزش و فراگیری قرآن، این استان پتانسیل هنری نیز در حوزه قرآنی دارد که بی‌نیاز از حمایت نیست.

فرجی بیان کرد: «سید ضیاءالدین امامی دهکردی»، خالق «مکتب نور» نه فقط در سطح ملی بلکه بین‌المللی، یکی از این ظرفیت‌ها در استان است که معرفی اندیشه‌ها و آثار این هنرمند قرآنی در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: این هنرمند برجسته آیات نورانی کلام وحی را نگارگری کرده است و برپایی جشنواره «مکتب نور» در استان ناظر به آثار این هنرمند پرافتخار و هنرهای تجسمی در عرصه قرآنی، بدون حمایت مادی و معنوی وزارتخانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرجی با تأکید بر ضرورت بروز و ظهور ظرفیت‌های استان چهارمحال و بختیاری در حوزه تولیدات هنری قرآنی، تصریح کرد: قطعاً این استان خاصه در حوزه تجسمی و دیگر حوزه‌های هنری قرآنی دارای استعدادهای خوبی است که نیاز به حمایت دارد.