شهرام فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز ثبت‌نام بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت (ع) در استان چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: علاقه‌مندان همچنان فرصت دارند با مراجعه به سامانه «حمد» به نشانی qia.ir و صفحه این آزمون، نام‌نویسی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه تا صبح امروز ۶۳۰ نفر از استان در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ثبت‌نام کردند، ادامه داد: در این راستا مؤسسات قرآنی استان پای کار آمدند تا شاهد افزایش کمی و کیفی این آزمون قرآنی در استان باشیم.

وی میزان مشارکت مؤسسات قرآنی مردمی در این آزمون را ملاک حمایت از مراکز قرآنی در سال جاری دانست و افزود: مراکز بر طبق میزان مشارکت و عملکردشان، از حمایت‌های قابل توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با تصریح اینکه تا کنون شش مؤسسه قرآنی استان در ثبت‌نام قرآن‌آموزان خود در این آزمون مشارکت داشتند، گفت: از مجموع ۶۳۰ ثبت‌نام کننده، ۲۴۷ نفر از مؤسسه نور شهرکرد هستند که بر این اساس، مرکز یاد شده در جمع ۲۵ مؤسسه قرآنی برتر کشور جا گرفته است.

فرجی یادآور شد: همچنین مؤسسات قرآنی جامعة‌القرآن شهرکرد، صدق الحدیث شهر بن، بیت الزهرا (س) شهرکرد، مؤسسه شفاء ده‌چشمه، دارالقرآن الشفاء شهرکرد در این حرکت عمومی شرکت داشتند که انتظار می‌رود دیگر مراکز نیز وارد میدان شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اظهار کرد: این آزمون در چهار محور اصلی شامل حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف قرآن و عترت، مهارت‌های هنری و رسانه‌ای قرآنی و کارویژه حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح پیش‌بینی شده است. رشته‌هایی همچون قرآن و هوش مصنوعی، تولید محتوای قرآنی با تلفن همراه و کنشگری قرآنی در فضای مجازی نیز به مجموعه رشته‌های آزمون افزوده شده است.

فرجی با اشاره به اینکه این آزمون ۲۸ آبان‌ماه هم‌زمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود، گفت: پس از برگزاری آزمون، در سطوح شهرستانی، استانی و ملی، برترین‌های آزمون در بخش‌های مختلف، از قرآن‌آموزان و حافظان گرفته تا مؤسسات و تشکل‌ها، استان‌ها و شهرهای برتر شناسایی خواهند شد و در مراسمی، برترین‌های بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت معرفی و تجلیل می‌شوند.

تشویق برگزیدگان بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت

بر اساس اعلام مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش حفظ و مفاهیم قرآن، برای هر جزء حفظ‌شده جدید مبلغ ۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و حافظان کل نیز از ۱۵۰ میلیون ریال هدیه بهره‌مند خواهند شد.

در رشته معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) نیز هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه به برگزیدگان اختصاص می‌یابد. همچنین در بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی از آثار و محصولات برگزیده حمایت خواهد شد.

حفظ سوره مبارکه فتح نیز به عنوان بخش ویژه این دوره از آزمون در نظر گرفته شده است و در این بخش هزار جایزه ۱۰ میلیون ریالی به قید قرعه اهدا می‌شود.