به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در نشستی با حضور مدیرکل و معاون دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری و جمعی از مدیران مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت(ع) استان، مشکلات و دغدغه‌های این مراکز بررسی شد.

حیدرقلی صدقی، مدیر مؤسسه قرآنی نور شهرکرد در این نشست با اشاره به اینکه این موسسه بدون معطل ماندن برای حمایت‌های نهادهای مرتبط سال‌هاست در عرصه قرآنی استان به فعالیت می‌پردازد، اظهار کرد: البته این به معنی بی‌نیازی از حمایت نیست بلکه انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی حمایت‌های لازم را داشته باشند.

این خیر قرآنی استان چهارمحال و بختیاری از احداث مجتمع قرآنی استان خبر داد و افزود: این مجتمع در زمینی با زیربنای ۱۰ هزار متر در مرکز شهر در حال احداث بوده که تا کنون حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

صدقی با اشاره به اعتبارات فرهنگی ادارات، گفت: جا دارد از این ظرفیت برای آموزش قرآن به کارکنان استفاده شود و موسسات قرآنی این ظرفیت را دارند که مجری این کلاس‌های آموزشی باشند.

فعالیت‌های قرآنی با محوریت نوجوانان

محمود سلیمی، مدیر موسسه مصباح الهدی شهر بن با اشاره به بالغ بر سه دهه فعالیت دارالقرآن امام صادق علیه‌السلام این شهر، اظهار کرد: خوشبختانه این مرکز مجموعه موفقی بوده و در دو حوزه بانوان و آقایان، کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته است.

سلیمی بیان کرد: این مرکز با محوریت نوجوانان و جوانان و خاصه دانش‌آموزان مشغول کار است.

این فعال قرآنی استان با تأکید بر اینکه دارالقرآن امام صادق (ع) شهر بن یک موسسه مادر محسوب می‌شود، افزود: تعداد زیادی از اساتید و فعالان قرآنی شهرستان از این مرکز، قرآن را آموختند و کار قرآنی خود را آغاز کردند.

سلیمی تأکید کرد: تمرکز فعالیت‌های این مرکز قرآنی بر تدبر، حفظ و قرائت قرآن کریم و نیز نهج‌البلاغه با محوریت نوجوانان و جوانان است.

توانمندسازی موسسات قرآنی در حوزه درآمدزایی

ایمانی، مدیر موسسه قرآنی شمیم کوی یار شهرستان سامان با اشاره به اینکه این مرکز در آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن و قرائت و نیز تربیت مداحان خواهر و برادر فعالیت دارد، اظهار کرد: در سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور، بالغ بر ۱۵۰ قرآن‌آموز در دوره‌های آموزشی این مرکز شرکت و گواهینامه دریافت کردند.

این فعال قرآنی استان بیان کرد: این مرکز همچنین در حوزه برنامه‌های مناسبتی و فرهنگی شهر سامان فعالیت‌های گسترده‌ای دارد.

وی تصریح کرد: از ظرفیت مساجد و سایر مراکز قرآنی شهر سامان و نیز اعتبارات فرهنگی شهرداری برای ترویج و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی استفاده می‌شود.

ایمانی مشکل موسسه در تامین فضا را یادآور شد و گفت: پیش از این، فعالیت‌های موسسه در موقوفه مرحوم حسنعلی ریاحی انجام می‌گرفت که متاسفانه پس از فوت این واقف نیک‌اندیش، از موسسه سلب شد و در مسیری خلاف نیست واقف، مورد استفاده قرار گرفته است.

امیری، عضو هیئت مدیره موسسه قرآنی عترت و شفای روستای ده‌چشمه بیان کرد: این مرکز درآمدزایی خاصی ندارد و شهریه‌ای هم از قرآن‌آموزان دریافت نمی‌کند.

وی ادامه داد: دفتر موسسه و کلاس‌های بانوان در طبقه بالای مسجد فاطمة‌الزهرا (س) ده‌چشمه مستقر است اما کلاس‌های آقایان را در منزل خود برگزار می‌کنیم.

امروز جامعه بیش از قرآن‌آموز، نیازمند قرآن‌پژوه است

مهدی طهماسبی، رئیس گروه فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امروز جامعه بیش از قرآن‌آموز نیازمند قرآن‌پژوه است، اظهار کرد: امروز ما با جنگ ترکیبی دشمن مواجهیم لذا نیازمند مقابله ترکیبی هستیم.

این قرآن‌یاور اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به طرح «مکتب نور»، ادامه داد: انتظار می‌رود که با حمایت‌های مرکز، بتوان یک جشنواره فاخر چندوجهی در استان برگزار کرد.

وی افزود: مرحوم سید ضیاءالدین امامی از وابستگان مرحوم آیت‌الله سید ابوالقاسم دهکردی است و می‌طلبد که در شأن این هنرمند برجسته ملی و استانی کاری فاخر انجام شود.

طهماسبی با تأکید بر ظرفیت‌های قرآنی این استان، گفت: چهارمحال و بختیاری مزین به شهدای قرآنی فراوانی اعم از قاریان و حافظان و مربیان قرآنی و نیز کاتبان است؛ جوانان امروز به دنبال الگوهای عملی قابل دستیابی‌اند و چه خوب است که این قرآنیان را الگو قرار دهند.

رحمت‌الله سمیع، مسئول موسسه قرآنی حاملان نور ولایت شهرکرد با اشاره به اینکه این مرکز معطوف بر آموزش قرآن کریم است، اظهار کرد: غالب قرآن‌آموزان ما، دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول‌اند.

وی ادامه داد: این مرکز در آموزش سبک زندگی اسلامی و سایر معارف اسلامی و قرآنی فعالیت دارد.

مسعود داوری، مدیر موسسه قرآنی نسیم وحی شهرکرد اظهار کرد: فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی این مرکز در داخل و خارج آن در قالب کلاس‌ها و دوره‌های تخصصی برگزار می‌شود.

وی تدبر را محور آموزش‌های این موسسه دانست و افزود: در رشته‌های حفظ و قرائت نیز با محوریت نوجوانان، آموزش‌ها در طول سال دایر است.

استفاده از موقوفه قرآنی در راستای نیت واقف باشد

خانم طاهریان، مدیر موسسه قرآنی بنت‌الحسین (س) فرخشهر با اشاره به سابقه فعالیت‌های این موسسه، اظهار کرد: در سال‌های گذشته این مرکز زیر نظر ارشاد به آموزش کودکان و نوجوانان و نیز بانوان می‌پردازد.

وی ادامه داد: روخوانی و روانخوانی، احکام بانوان، برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی و برپایی محافل و جلسات قرآن از جمله فعالیت‌های این مرکز است.

طاهریان مشکل اصلی موسسه را مکان فعالیت عنوان کرد و افزود: باتوجه به استیجاری بودن ساختمان موسسه و نیز پایین بودن شهریه‌ها، هزینه این مکان از طریق خیرات و نذورات مردمی تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه فرخشهر دارای موقوفه قرآنی اما از آن محروم است، گفت: ساختمان موقوفه مادر شهیدان امینی را داریم که اوقاف استان امکان استفاده از آن را از ما سلب کرده است.

خانم امیری، مدیر موسسه قرآنی الشفاء شهرکرد نیز برپایی کلاس‌های قرآنی در مکان‌های مورد تقاضا را رویکرد موسسه دانست.

وی افزود: فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی این مرکز معطوف بر یک مکان خاص نیست و در مساجد و حسینیه‌ها و سایر فضاها در شهرها و روستاهای همجوار و بر حسب نیاز جامعه مخاطب صورت می‌گیرد.

خانم گل‌محمدی، مدیر موسسه بیت‌الزهرا (س) شهرکرد اظهار کرد: این موسسه به تازگی فعالیت خود را با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم خدمتی برای قرآن کریم داشته باشیم.

لزوم حمایت وزارتخانه از پژوهش‌های قرآنی

مریم قاسمی، مدیر موسسه قرآنی الراسخون فی العلم شهرستان فارسان اظهار کرد: این مرکز در مکانی که یک خانواده قرآنی در اختیار موسسه قرار داده به فعالیت‌های آموزشی می‌پردازد.

وی ادامه داد: این مرکز در حوزه حفظ و تدبر به صورت تخصصی مشغول آموزش است و در سایر رشته‌های قرآنی نیز قرآن‌آموز می‌پذیرد.

مدیر دارالقرآن آموزش و پرورش شهرستان فارسان بیان کرد: بخشی از فعالیت‌های این مرکز معطوف بر دانش‌آموزان است و تلاش داریم در ترویج فرهنگ قرآنی در مدارس برنامه‌های موثری داشته باشیم. این موسسه خوشبختانه حافظان بسیاری را پرورش داده و در زمینه تدبر نیز پنج کلاس فعال دایر است.

این پژوهشگر علوم قرآن و حدیث همچنین حمایت وزارتخانه از پژوهش‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های قرآنی دانشجویان را نیز خواستار شد.

پیگیری‌های بی‌حاصل برای تامین زمین موسسه قرآنی در بن

خانم حسین‌میرزایی، مدیر موسسه قرآنی صدق الحدیث شهرستان بن اظهار کرد: قریب به ۳۰۰ قرآن‌آموز از رده سنی خردسالان تا نوجوانان در این مرکز مشغول فراگیری قرآن هستند.

وی ادامه داد: این مرکز ۲۰۰ حافظ قرآن کریم دارد که از این تعداد، ۹۰ نفر دانش‌آموز و مابقی بزرگسال هستند؛ همچنین چندین کلاس روخوانی و تدبر دایر است.

حسین‌میرزایی تأمین فضا را مهم‌ترین مشکل این مرکز عنوان کرد و گفت: سال‌هاست پیگیر تخصیص زمین برای موسسه هستیم که متاسفانه این تلاش‌ها تا کنون به نتیجه‌ای منتج نشده است.