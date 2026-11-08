محمدحسن سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره سهم ناچیز فرهنگ در بودجه سالانه کشور باوجود اهمیت راهبردی آن، با اشاره به اینکه در حوزه «فرهنگ» ابتدا باید دیدگاه‌ها اصلاح شود، اظهار کرد: ما تصور می‌کنیم فرهنگ، بخش مصرف‌کننده‌ای است که اولویت پایینی در هزینه‌کردها دارد.

سرپرست حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه فرهنگ بر خلاف تصور عموم یک بخش سرمایه‌ای و بلکه سرمایه‌ای‌ترین بخش است، ادامه داد: رهبر شهیدمان رسیدن به قله تمدنی را چشم‌انداز انقلاب معرفی کردند و انقلاب اسلامی شکل گرفت تا در نهایت، تمدن نوین ایرانی اسلامی را محقق سازد.

تمدن بدون فرهنگ ساخته نمی‌شود

سلیمی با تأکید بر اینکه تمدن با نرم‌افزار فرهنگ شکل می‌گیرد، افزود: اگر این نرم‌افزار نباشد یا اگر باشد اما قوی نباشد، تمدن هم شکل نخواهد گرفت لذا تمدن‌ بدون فرهنگ ساخته نمی‌شود.

وی با یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری در فرهنگ حتماً آورده خواهد داشت، گفت: متأسفانه این اهمیت راهبردی فرهنگ در نگاه مسئولان و مدیران کمتر مورد توجه قرار گرفته لذا می‌بینیم که سهم فرهنگ در بودجه، بسیار اندک و ناچیز است.

سلیمی با ذکر مثالی برای روشن شدن موضوع، میزان اعتبارات و سرمایه‌گذاری در مبحث مهدویت و ظهور را یادآور شد و بیان کرد: بسترسازی ظهور حضرت صاحب الزمان (عج) از ابتدا در گفتمان انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) و امام شهید انقلاب وجود داشته و مورد تأکید قرار گرفته و امروز هم مهدویت به عنوان اساسی‌ترین رکن اعتقادی شیعه بسیار مورد توجه است.

وی افزود: پرسش اما اینجاست که سهم ظهور و مهدویت در بودجه جمهوری اسلامی چقدر است؟ باید بگوییم تقریباّ هیچ؛ در دیگر موضوعات نیز متأسفانه همین نگاه حاکم بوده و سرمایه‌گذاری صحیح و قوی انجام نگرفته است.

سلیمی با بیان اینکه دشمن با سرمایه‌گذاری کلان به جنگ فرهنگی با ما آمده و آثار تأثیرگذار بسیاری تولید و به فضای زیستی جامعه خاصه ذهن نوجوانان و جوانان ما تزریق کرده است، گفت: هیچ‌کس منکر این آسیب‌ها نمی‌تواند باشد اما پرسش اینجاست که چگونه به مقابله با این تلاش شبانه روزی و گسترده دشمن رفته‌ایم.

فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن یک بینش و نگرش مستلزم صرف هزینه است

سرپرست حوزه هنری چهارمحال و بختیاری تصور در اولویت نبودن فرهنگ تصوری غلط و کاملاً رد شده است، اظهار کرد: فرهنگ بدون پول عقیم است و اینکه هزینه در فرهنگ را به مردم واگذار کنیم، غلط است.

سلیمی با تأکید بر اینکه فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن یک بینش و نگرش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری است، گفت: اگر بخواهیم فرهنگی را نهادینه کنیم باید با ابزارهای هنری اتفاق بیفتد که تولیدات هنری در هر قالبی قاعدتاً بدون صرف هزینه امکان‌پذیر نیست. ما هنرمندان بسیاری داریم که برای ارتزاق خود ناچارند هنر را کنار بگذارند و به حرفه‌های دیگر روی آورند.

وی با تصریح اینکه شبهه‌افکنی و ایجاد فرقه‌ها و مکاتب انحرافی با صرف هزینه‌های هنگفت دشمن صورت می‌گیرد، گفت: طبیعتاً ما هم بدون صرف هزینه نمی‌توانیم کاری اثربخش در راستای خنثی‌سازی دسیسه‌های دشمن در عرصه فرهنگی و تبیین و انتقال مفاهیم و ارزش‌های ایرانی اسلامی انجام دهیم.

سلیمی با اشاره به کلام رهبر شهیدمان ناظر بر حرکت عمومی به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی، یادآور شد: ایجاد این حرکت عمومی نه کار دولت و نه مردم است بلکه جریان حلقه‌های میانی باید بتوانند آن را به راه اندازند. در هنر نیز باید این حلقه‌های میانی تقویت شوند که وظیفه آنها دعوت از مردم به حرکت است یعنی به تعبیر قرآن کریم، مجاهدان« قاعد» را به قیام وادارند.

هنر، نقش حلقه میانی را ایفا می‌کند

وی با اشاره به اینکه امروز در عرصه فرهنگی نیازمند این حلقه‌های میانی هستیم تا حرکت عمومی به سوی تمدن را با قدرت دنبال کنیم، گفت: ایجاد تمدن، نقطه خلاصی از تمام تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، فسادها و انحرافات و پایان اختلافات طبقاتی است و لذا هر یک از ما می‌توانیم نقش حلقه میانی داشته باشیم و این خیزش و حرکت عمومی برای رسیدن به قله تمدنی را ایجاد کنیم.

سلیمی اظهار کرد: هنر با توجه به رسالت ذاتی خود ناظر بر تبیین و انتقال مفاهیم، به خوبی می‌تواند نقش حلقه میانی را ایفا کند اما طبیعتاً نیازمند سرمایه‌گذاری و صرف هزینه است. هزینه برای فرهنگ و هنر بدان معنا نیست که پول این حوزه را صرف همایش و سمینار، پوسترها و بنرها و پذیرایی‌ها کنیم و هدر دهیم. کتابی که با صرف هزینه هنگفت تولید شود اما خوانده نشود عملاً هدررفت هزینه است. هنری هم که تقلید از غرب باشد مخاطبان خود را نخواهد یافت یا اگر یافت، نقش حلقه میانی خود را برای به میدان آوردن و حرکت عمومی ایفا نخواهد کرد.

مراقبت از هدررفت سرمایه‌ها در عرصه فرهنگی هنری

سرپرست حوزه هنری چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: کتاب پیش از نگاشته شدن و راهی شدن به بازار نشر، باید فضای مصرفش را تعیین و مشخص کرده باشد یعنی چاپ کتاب برای نگهداشتن آن در قفسه ظلم به سرمایه کشور است. کتابی که تولید می‌شود هم باید خواننده داشته باشد و هم به قالب‌های هنری دیگر از اعم از فیلم و سریال و ... درآید و به مخاطبان عرضه شود.

سلیمی با یادآوری اینکه پول در عرصه فرهنگ وهنر شاید عامل تعیین کننده نباشد اما بدون آن بسیاری از کارها عقیم می‌ماند، تصریح کرد: محصول فرهنگی هنری اگر در سبد مصرف خانواده‌ها قرار بگیرد، می‌توانیم ادعا کنیم که هنر توانسته نقش حلقه میانی خود را ایفا کند؛ همه این کارها مستلزم صرف هزینه است و چه بسیار هنرمندان که با مبلغ کم هم حاضرند کار تولید کنند اما گاه همین مبلغ اندک هم وجود ندارد.