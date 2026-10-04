هنرپیشه کلاسیک برای تبلیغ یک شرکت سوئدی زنده شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نسخهٔ شبیه‌سازی‌شده هوش مصنوعی از گرتا گاربو، ستارهٔ سینمای هالیوود در دههٔ ۱۹۳۰، با لحنی آهنگین در یک آگهی تبلیغاتی غیرمنتظره برای شرکت سوئدی سازندهٔ بلبرینگ SKF می‌گوید: «آماده‌ایم؟»

این آگهی بحث، تحسین و تمسخرهایی را برانگیخته، اما همزمان نشان می‌دهد هوش مصنوعی پیشرفته چگونه به‌طور فزاینده‌ای در حال ورود به حوزهٔ رسانه از فیلمنامه‌نویسی گرفته تا پویانمایی است.

گاربو یکی از مشهورترین هنرپیشه های سینمای کلاسیک در سال ۱۹۹۰ میلادی و در سن ۸۴ سالگی فوت کرده است البته او چند دهه قبل تر و در سال ۱۹۴۱ میلادی از صنعت فیلمسازی و زندگی عمومی کناره گیری کرده بود.

شرکت SKF اعلام کرده از هوش مصنوعی برای باز خلق این هنرپیشه سوئدی- آمریکایی استفاده کرده است. این کاراکتر تولید شده با هوش مصنوعی در آگهی تبلیغاتی می گوید: یکی از نخستین فیلم هایم برای SKF بود و من حالا برای آخرین فیلمم دوباره بازگشته ام.

البته به گفته شرکت سوئدی مذکور بدل گاربو با استفاده از عکس ها یا فیلم های آرشیوی ساخته نشده است. به گفته پر نیلسون رئیس بخش ارتباطات و برند در SKF در نتیجه مشکلات مربوط به قوانین کپی رایت این شخصیت با استفاده از پرامپت های متنی ساخته شد.

سازندگان نیز برای تولید عکس از ابزارهای Seedream۵Pro بایت دنس چین و نانوبنانا پرو متعلق به گوگل استفاده کردند. به گفته SKF، در زمینه تولید تصاویر متحرک نیز ابزارهایی مانند Seedance ۲ و ۲.۵ متعلق به بایت دنس و همچنین Kling AI، محصول شرکت فناوری Kuaishou چین استفاده شدند.

برای ایجاد صوت این آگهی نیز هوش مصنوعی با استفاده از صدای گاربو در یکی از نخستین فیلم هایش آموزش داده بود. این تنها محتوای آرشیوی ارائه شده به هوش مصنوعی بود که SKF برای استفاده از آن مجوز دریافت کرد. همزمان یک بازیگر انسانی کمک کرد تا ریتم و آهنگ بیان به‌درستی تنظیم شود.

نیلسون در این باره می گوید: فکر می کنیم این کار را به شیوه ای آبرومندانه انجام دادیم. این محصول با همکاری خانواده گاربو تولید شد.

هرچند این نخستین کمپینی نیست که در آن از شباهت یک فرد فوت شده برای ترویج محصول استفاده می شود اما آگهی مذکور نشان می دهد اکنون به چه دستاوردهایی می توان رسید.