گوگل جمینای۴ را با چند ماه تاخیر معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدامی تازه از سوی گوگل برای جبران فاصله با رقبایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی در رقابت بر سر هوش مصنوعی است.

به گفتهٔ یکی از سخنگویان شرکت، مدل جدید که آرگون نام دارد، از نظر اندازه بزرگ ‌تر از نسل قبلی مدل‌های رده‌بالای پرو گوگل است.

وی در این باره گفت: این قدرتمندترین مدلی است که تاکنون برای پردازش‌های پیچیده ساخته‌ایم و ما عملکرد آن را در معیارهای کلیدی برنامه‌نویسی و امنیت سایبری، قابل مقایسه با مدل‌های پیشرو مانند آسترا متعلق به اوپن آی و اپوس متعلق به آنتروپیک می دانیم.

گوگل اعلام کرد که این مدل را در اختیار برخی از شرکای منتخب خود در حوزه امنیت سایبری قرار می‌دهد و همچنین در فرآیند داوطلبانه دولت ترامپ برای دسترسی پیش از عرضهٔ عمومی به مدل‌های هوش مصنوعی مشارکت دارد.

این شرکت جدول زمانی مشخصی برای عرضهٔ عمومی مدل آرگون ارائه نکرده است.