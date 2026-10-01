دولت آمریکا صاحب چت بات هوش مصنوعی رسمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، در صفحه وب این چت‌بات اعلام شده است که از هوش مصنوعی برای ارائه پاسخ‌های ساده، بر اساس اطلاعات منتشرشده در منابع رسمی دولتی، استفاده می‌کند.

این چت‌بات در حال حاضر ابزاری برای مرتب‌سازی و دسترسی آسان‌تر به اطلاعات موجود در فضای عمومی است، اما قرار است این پلتفرم سال آینده خدمات بیشتری به کاربران ارائه دهد؛ از جمله ثبت‌نام در Medicare، درخواست گذرنامه و جست‌وجوی فرصت‌های شغلی در دولت فدرال.

بر اساس یک دستور اجرایی جدید، رهبران دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند America.gov را به‌عنوان تنها نقطه ورود شهروندان آمریکایی برای دسترسی به خدمات آنلاین ایجاد و ارائه کنند و آن را با Login.gov یکپارچه سازند.

این چت‌بات تاریخچه جست‌وجوها یا پیام‌های کاربران را ذخیره نمی‌کند و از موقعیت مکانی دقیق آنها نیز استفاده نمی‌کند. همچنین، وب‌سایت مدعی است که به کاربران کمک می‌کند پیش از ارسال اطلاعات، از اشتراک‌گذاری داده‌های خصوصی خود جلوگیری کنند.

برای استفاده از این چت‌بات نیز نیازی به ایجاد حساب کاربری نیست.