به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی میرتبار بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مازندران درباره تشدید فعالیت سامانه بارشی از شامگاه شنبه تا عصر یکشنبه تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران باید آمادگی عملیاتی خود را حفظ کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدمات‌رسان و شهرداری‌های تابعه موظف هستند با بسیج نیروها، تجهیزات و ماشین‌آلات، آمادگی لازم برای ارائه خدمات و امدادرسانی سریع در صورت وقوع حوادث احتمالی را داشته باشند.

فرماندار ویژه بابل با اشاره به احتمال بارندگی شدید، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانه‌ها، بر پایش مستمر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، زیرگذرها، مناطق کوهستانی و نقاط حادثه‌خیز شهرستان تأکید کرد.

میرتبار خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌های متولی شد و گفت: باید پیش از وقوع حادثه، تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی به زیرساخت‌ها، تأسیسات و بخش‌های مختلف شهرستان اتخاذ شود.

وی همچنین از شهروندان خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در زمان ناپایداری جوی، از حضور در مناطق پرخطر و ترددهای غیرضروری در مسیرهای حادثه‌خیز پرهیز کنند.

فرماندار ویژه شهرستان بابل ادامه داد: راهداری، شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات، جمعیت هلال‌احمر، شهرداری‌ها و جهاد کشاورزی باید ضمن حفظ آمادگی نیروها و تجهیزات، اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی خود را در دستور کار قرار دهند.

میرتبار بر اطلاع‌رسانی به‌موقع به شهروندان، مسافران و ساکنان مناطق پرخطر تأکید کرد و افزود: هرگونه حادثه و خسارت احتمالی باید به‌صورت فوری و مستمر به مرکز فرماندهی و کنترل عملیات و پاسخ به بحران استان گزارش شود.