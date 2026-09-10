خسارت باد و باران به ۱۳۰ مسکن در بابل

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرتبار شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: نیروهای امدادی از ساعت سه بامداد عملیات امدادرسانی را آغاز کردند و با اقدامات انجامشده، روند تخلیه شهر با سرعت انجام شد.
وی افزود: پیش از ساعت هشت صبح، عملاً تمامی مسیرهای آبگیر که دچار مشکل شده بودند، تخلیه و پاکسازی شدند و آب از این مسیرها خارج شد.
فرماندار بابل با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و دستگاههای خدماترسان، ادامه داد: در این شرایط، همه نیروها پای کار بودند و لازم میدانم از زحمات و تلاشهای آنان در مدیریت شرایط و امدادرسانی به شهروندان تقدیر و تشکر کنم.
میرتبار درباره میزان خسارتهای واردشده نیز گفت: برآورد خسارتها همچنان در حال انجام است و بررسیهای میدانی برای مشخص شدن میزان دقیق آسیبها ادامه دارد.
وی تصریح کرد: برخی ساختمانهایی که در معرض آبگرفتگی قرار گرفتند، حدود ۱۰ تا ۳۰ و در برخی موارد تا ۴۰ درصد آسیب دیدهاند. همچنین حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ واحد مسکونی دچار خسارت شدهاند که عمده آسیبها مربوط به مواردی مانند سقف منازل و ورود آب به پارکینگهای زیرزمینی و آسیب به خودروها بوده است.
فرماندار بابل با اشاره به خسارت واردشده به واحدهای تولیدی نیز بیان کرد: در چند کارخانه شالیکوبی نیز مقداری رطوبت وارد مجموعهها شده و به بخشی از برنجها آسیب وارد کرده است که میزان دقیق این خسارتها در حال بررسی و ارزیابی است.
میرتبار از شهروندان و واحدهای خسارتدیده خواست برای ثبت و پیگیری خسارتهای وارده به اداره مدیریت بحران شهرستان مراجعه کنند و همچنین موضوع را از طریق دستگاه و اداره مرتبط با حوزه فعالیت خود پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: موارد خسارت باید به صورت رسمی اعلام و ثبت شود تا در گزارشهای شهرستان لحاظ شده و روند بررسی و پیگیری آن از مسیرهای قانونی انجام شود.
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