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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

قاتل فراری کمتر از یک ساعت در میبد دستگیر شد

قاتل فراری کمتر از یک ساعت در میبد دستگیر شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری قاتل فراری کمتر از یک ساعت پس از وقوع قتل در شهرستان میبد خبر داد و گفت: این متهم ۱۹ ساله در تحقیقات پلیس به قتل به دلیل اختلافات شخصی اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: شب گذشته در پی اعلام خبر وقوع نزاع و درگیری در بلوار شهدا شهرستان میبد، گشت‌های انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل مشاهده کردند جوانی ۳۶ ساله بر اثر اصابت سلاح سرد (چاقو) مجروح شده است که به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع، تیمی از مأموران زبده پلیس آگاهی و کلانتری مرکز میبد تشکیل و با هماهنگی مقام قضائی و انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهم شناسایی شد.

دلیری تصریح کرد: مأموران پلیس موفق شدند قاتل را کمتر از یک ساعت پس از وقوع قتل در مخفیگاهش دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: متهم جوانی حدود ۱۹ ساله است که در تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب قتل به دلیل اختلافات شخصی اعتراف کرده است.

کد مطلب 6964364

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