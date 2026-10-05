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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

مشکل معبر پرتردد چاهک با ورود دادستانی خاتم رفع شد

مشکل معبر پرتردد چاهک با ورود دادستانی خاتم رفع شد

یزد- دادستان شهرستان خاتم از رفع اختلاف میان مالکان اراضی و تعیین تکلیف یکی از معابر اصلی و پرتردد بخش چاهک پس از ورود دستگاه قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، در پی درخواست‌های مکرر اهالی بخش چاهک و مشکلات ایجادشده در تردد شهروندان، دادستان شهرستان خاتم با حضور میدانی در محل، وضعیت این معبر را بررسی کرد.

رضا رضایی در نشستی با مالکان اراضی و مسئولان مربوطه، اختلافات و موانع موجود در مسیر را بررسی و با پیگیری دادستانی، اختلاف میان مالکان تعیین تکلیف و مانع موجود برطرف شد.

وی دستور داد اقدامات لازم برای آغاز عملیات اجرایی و آسفالت این معبر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا مشکلات ناشی از خاکی بودن مسیر برای شهروندان برطرف شود.

دادستان شهرستان خاتم تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، رفع موانع خدمت‌رسانی و پیگیری مطالبات عمومی مردم را دنبال می‌کند و در مواردی که اختلافات و موانع حقوقی موجب توقف طرح‌های عمومی شود، برای حل‌وفصل قانونی موضوع ورود خواهد کرد.

کد مطلب 6968353

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    نظرات

    • حمیدرضا IR ۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
      پاسخ
      خسته‌ نباشید و خدا قوت
    • بهرام IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      بسیار عالی

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