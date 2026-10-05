به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان یزد، نشست تخصصی آشنایی و آموزش سامانه «نیکی لینک» با حضور ۶۰ نفر از کارشناسان مشارکت‌های مردمی، مدیران مؤسسات خیریه و فعالان تشکل‌های اجتماعی بهزیستی استان یزد برگزار شد.

زهرا شاهشوازی هدف از برگزاری این نشست را ارتقای شیوه‌های جذب مشارکت‌های مردمی و ایجاد ارتباط هوشمند میان نیازهای جامعه هدف و ظرفیت خیرین عنوان کرد.

وی افزود: سامانه «نیکی لینک» با فراهم‌کردن بستری برای ثبت و اشتراک‌گذاری نیازها و ظرفیت‌های خیریه‌ها و سمن‌ها، به افزایش شفافیت، هم‌افزایی، جلوگیری از موازی‌کاری و هدایت هدفمند کمک‌های مردمی کمک می‌کند.

معاون مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی استان یزد گفت: این سامانه زمینه گذار از روش‌های سنتی جذب کمک به سمت مشارکت‌های هدفمند و شبکه‌ای را فراهم می‌کند و امکان نقش‌آفرینی افراد، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حل مسائل اجتماعی را افزایش می‌دهد.

در پایان این نشست نیز نحوه ورود اطلاعات، پیوند نیازها با ظرفیت‌های مشارکتی و گزارش‌دهی به خیرین آموزش داده شد و بر تداوم این مسیر برای تقویت مشارکت‌های اجتماعی در استان تأکید شد.