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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸

«نیکی لینک» گامی برای شبکه‌سازی خیرخواهی در یزد

«نیکی لینک» گامی برای شبکه‌سازی خیرخواهی در یزد

یزد- معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی استان یزد از آموزش سامانه «نیکی لینک» با هدف شبکه‌سازی مشارکت‌های مردمی و هدایت هدفمند کمک‌های خیرخواهانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان یزد، نشست تخصصی آشنایی و آموزش سامانه «نیکی لینک» با حضور ۶۰ نفر از کارشناسان مشارکت‌های مردمی، مدیران مؤسسات خیریه و فعالان تشکل‌های اجتماعی بهزیستی استان یزد برگزار شد.

زهرا شاهشوازی هدف از برگزاری این نشست را ارتقای شیوه‌های جذب مشارکت‌های مردمی و ایجاد ارتباط هوشمند میان نیازهای جامعه هدف و ظرفیت خیرین عنوان کرد.

وی افزود: سامانه «نیکی لینک» با فراهم‌کردن بستری برای ثبت و اشتراک‌گذاری نیازها و ظرفیت‌های خیریه‌ها و سمن‌ها، به افزایش شفافیت، هم‌افزایی، جلوگیری از موازی‌کاری و هدایت هدفمند کمک‌های مردمی کمک می‌کند.

معاون مشارکت‌های مردمی، توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی بهزیستی استان یزد گفت: این سامانه زمینه گذار از روش‌های سنتی جذب کمک به سمت مشارکت‌های هدفمند و شبکه‌ای را فراهم می‌کند و امکان نقش‌آفرینی افراد، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در حل مسائل اجتماعی را افزایش می‌دهد.

در پایان این نشست نیز نحوه ورود اطلاعات، پیوند نیازها با ظرفیت‌های مشارکتی و گزارش‌دهی به خیرین آموزش داده شد و بر تداوم این مسیر برای تقویت مشارکت‌های اجتماعی در استان تأکید شد.

کد مطلب 6968630

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    نظرات

    • میثم IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
      پاسخ
      موفق و سربلند باشید
    • مجید IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
      پاسخ
      چه جالب

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