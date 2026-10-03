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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

متروی اصفهان- بهارستان در دولت چهاردهم بهره برداری می‌شود

متروی اصفهان- بهارستان در دولت چهاردهم بهره برداری می‌شود

اصفهان-معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:متروی اصفهان- بهارستان در دولت چهاردهم بهره برداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی ظهر شنبه در حاشیه نشست هم‌اندیشی با استاندار اصفهان و مدیران شهر جدید بهارستان با اشاره به مأموریت‌های سه‌گانه این وزارتخانه در توسعه زیست‌پذیر شهرهای جدید اظهار کرد: تحویل مسکن به متقاضیان سنواتی، شتاب‌بخشی به تکمیل خدمات روبنایی و زیربنایی و در نهایت توسعه زیرساخت‌های نوین حمل‌ونقل ریلی، اضلاع اصلی برنامه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: در بخش حمل‌ونقل عمومی، پروژه‌های متعددی غربالگری شده‌اند که در این میان پروژه مشهد ـ گلبهار و طرح یکپارچه ریلی اصفهان، بهارستان و مجلسی به‌واسطه سرریز جمعیتی و پیوند روزانه میان مادرشهر و شهرهای جدید، در اولویت نخست بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

عزم وزارت راه برای افتتاح پروژه در دولت چهاردهم

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تاریخچه اجرای این خط ریلی تصریح کرد: فاز نخست خط متروی اصفهان ـ بهارستان که از سال ۱۳۹۰ کلید خورده، با تلفیق اعتبارات دولتی و منابع داخلی شرکت عمران بهارستان توانسته به مرز ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد. پیرو دستور ویژه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام با قابلیت تحویل در دولت چهاردهم، تمامی گلوگاه‌های زیرسازی، ناوگان، تجهیزات الکترونیکی و سیستم‌های سیگنالینگ پروژه مجدداً بازمهندسی و به‌روزرسانی شد.

ملکی با تأکید بر آمادگی کامل بدنه فنی و اجرایی کشور یادآور شد: همه فرآیندهای مهندسی طرح نشان می‌دهد که ظرفیت فنی برای تکمیل پروژه مهیاست و اراده قطعی مجموعه راه و شهرسازی این است که سوت قطار در این مسیر ظرف دوران فعالیت دولت چهاردهم به صدا درآید.

پازل ۶ هزار میلیاردی؛ سهم مساوی املاک و بانک‌ها

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور در تشریح مدل مهندسی مالی برای تکمیل باقی‌مانده پروژه اظهار کرد: برآورد کارشناسی برای بستن پرونده عمرانی و تجهیزاتی این خط، ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نقدی و اعتباری است که برای تأمین پایدار آن، تقسیم کار روشنی میان دستگاه‌های مرتبط انجام شده است.

وی ادامه داد: گام نخست و اصلی، ورود به فرآیند مولدسازی اراضی و ارزش‌افزایی دارایی‌های راکد متعلق به شرکت عمران در محدوده شهر جدید بهارستان است؛ بر این اساس، حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بار مالی طرح مستقیماً از محل شناسایی پهنه‌های جدید و تهاتر املاک به تناسب پیشرفت فیزیکی کارگاه‌ها تأمین خواهد شد.

انتظار مشارکت ۲ هزار میلیاردی از شبکه بانکی

ملکی با اشاره به سهم ۳ هزار میلیارد تومانی مابقی که باید از محل قانون بودجه و شبکه بانکی پوشش یابد، اظهار کرد: امسال با اقدام موثر بانک ملت، ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع معوق و سنواتی گذشته در قالب ظرفیت‌های ماده ۵۶ قانون تنظیم احیا و به شریان اجرایی طرح برگشت داده شد؛ اما این میزان تکافوی جهش مدنظر را نمی‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز کرد: انتظار شفاف ما از مدیریت ارشد استان و نظام بانکی این است که با توجه به تراز مالی مثبت اصفهان، دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی و مشارکتی در بازه زمانی سال جاری و سال آینده به پروژه تزریق شود تا با همراهی منابع بودجه‌ای، هیچ‌گونه توقفی در زنجیره تأمین مالی متروی بهارستان پدید نیاید.

کد مطلب 6966369

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      0 0
      پاسخ
      پس مترو شاهین شهر چه شد!؟؟

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