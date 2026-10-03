سفیر یمن: ما در شرف پیروزی و فرج بزرگ هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ابراهیم محمد الدیلمی سفیر جمهوری یمن در تهران با حضور در دفتر مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که با هدف تقویت تعاملات سیاسی و حزبی میان دو کشور برگزار شد، دو طرف درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه و مسائل جهان اسلام تبادل نظر کردند.

سفیر یمن در بخشی از این دیدار با اشاره به نام و مفهوم «موتلفه» گفت: کلمه موتلفه یک معنایی در فارسی دارد و یک معنایی در عربی برای ما دارد؛ به معنای هماهنگی و تألیف قلوب. ما در یمن شما را در زمره قلب‌های پیوند خورده به خود می‌دانیم. پیامبر اسلام فرمود روح‌ها وقتی یکدیگر را می‌شناسند به هم نزدیک می‌شوند و ما در یمن از آن‌هایی هستیم که قلب‌ها و روح‌های ما با شما موتلف شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، اظهار داشت: ما در دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله هستیم و ده سال قبل ایشان در جلسه‌ای به من فرمودند مردم جهان قدر و اندازه آیت‌الله خامنه‌ای(رضوان‌الله‌تعالی) را نمی‌شناسند. الان تنها چیزی که ما را در رهبر شهید تسکین می‌دهد، جایگزینی آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای "حفظه‌الله" است و الان هم باید در دنیای اسلام قدر ایشان را بشناسند؛ چرا که هر شکست یا عقب‌نشینی ایران مصادف است با و علی الاسلام و السلام.

سفیر یمن در ادامه با بیان اینکه امت اسلامی در مسیر تحولات بزرگ قرار دارد، تصریح کرد: ما در شرف یک پیروزی بزرگ و فرج بزرگ هستیم و عاقبت این کار از آن خداست.

محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، نیز در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به سفیر یمن، بر عمق روابط برادرانه دو کشور تأکید کرد و حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم یمن و ضرورت پایان یافتن بحران انسانی در این کشور را موضع اصولی ایران دانست. در انتهای این دیدار متن تقدیر حزب موتلفه اسلامی از مجاهدت های مردم یمن به ایشان تقدیم شد.

در ادامه، دو طرف درباره آخرین تحولات یمن، اوضاع منطقه، مسئله فلسطین و راه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی گفتگو و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار، بر تداوم رایزنی‌ها و دیدارهای مشترک میان حزب موتلفه اسلامی و دوستان در یمن تأکید شد.