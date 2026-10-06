نهادهای امنیتی باید به موضوع قاچاق فیلم ورود کنند؛ اهمیت بازگشت سرمایه

رضا سخایی کارگردان فیلم سینمایی «ضابط» که این روزها در اکران آنلاین است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجربه اکران آنلاین گفت: من از سال گذشته که پروانه نمایش فیلم را گرفتم، از ابتدا برای اکران آنلاین قرارداد بسته بودم. البته «ضابط» در ابتدا از نظر کیفیت فنی تصویر، استاندارد لازم برای نمایش سینمایی را نداشت اما اثری بلند و داستانی بود و سازمان سینمایی نیز با صدور مجوز و نمایش آن در گروه «هنروتجربه»، عملاً آن را به عنوان یک اثر قابل اکران پذیرفت.

وی ادامه داد: وقتی فیلمی در «هنروتجربه» اکران می‌شود، یعنی سازمان سینمایی اجازه نمایش آن را داده است. این اتفاق برای «ضابط» هم افتاد و همین اکران سینمایی باعث شد جایگاه فیلم برای ورود به اکران آنلاین نیز متفاوت شود. از ابتدا هم در فیلم‌نت تشخیص این بود که فیلم ابتدا باید تجربه اکران سینمایی داشته باشد و بعد وارد اکران آنلاین شود.

سخایی با بیان اینکه «فهم اکران» برای سینماگران و تهیه‌کنندگان ضروری است، عنوان کرد: همیشه گفته‌ام کسی که درک درستی از اکران نداشته باشد، تهیه‌کننده نیست و بیشتر یک تولیدکننده است. تولید فیلم یک بخش ماجراست و اینکه یک اثر چگونه، کجا و در چه زمانی به مخاطب برسد بخش مهم دیگری است که باید برای آن برنامه داشت.

کارگردان «ضابط» درباره شرایط مالی ورود فیلم به اکران آنلاین نیز بیان کرد: من در آن مقطع از نظر مالی تحت فشار بودم و می‌خواستم فیلم زودتر وارد اکران آنلاین شود. بحث‌هایی درباره میزان بازگشت سرمایه وجود داشت و در نهایت توافقی صورت گرفت و من هم بخشی از سرمایه مورد نظر خود را دریافت کردم. اما مسئله اصلی از نظر من فراتر از یک فیلم و یک قرارداد است و به امنیت کل اکران آنلاین مربوط می‌شود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که مسئله قاچاق فیلم‌ها در اکران آنلاین حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت این مدل نمایش به ظرفیت واقعی اقتصادی خود برسد. معتقدم نهادهای مسئول در حوزه امنیت باید به این موضوع ورود کنند؛ نه از منظر محتوای آثار، بلکه برای تأمین امنیت فنی و جلوگیری از قاچاق فیلم‌ها. امنیت اکران آنلاین فقط مسئولیت یک پلتفرم نیست و باید یک ساختار بالادستی و ملی برای آن ایجاد شود. حتی می‌توان تصور کرد سازمان سینمایی یک بستر استاندارد برای اکران آنلاین ایجاد کند تا هر فیلم بلندی که پروانه نمایش می‌گیرد، متناسب با شرایط خود در نوبت اکران قرار بگیرد.

سخایی درباره تفاوت «اکران» و «پخش» توضیح داد: تعریف اکران این است که مخاطب برای دیدن فیلم بلیت خریداری کند. پخش در پلتفرم مفهوم دیگری دارد؛ مخاطب با اشتراک یا مدل‌های دیگر وارد پلتفرم می‌شود و ممکن است هر زمان که بخواهد تماشای اثر را متوقف کند. اما در اکران، مخاطب مشخصاً برای همان فیلم هزینه پرداخت می‌کند و این تجربه به نمایش سینمایی نزدیک‌تر است.

این کارگردان با اشاره به اینکه همه فیلم‌ها الزاماً ظرفیت اکران ندارند، گفت: فیلمی استعداد اکران دارد که بتواند مخاطب را تا انتها با خود همراه کند. وقتی تماشاگر برای یک فیلم بلیت می‌خرد، انتظار دارد اثری ببیند که ارزش هزینه و وقتی را که گذاشته داشته باشد. بنابراین اکران آنلاین هم باید قواعد مشخص خود را داشته باشد. مسئله خود اکران آنلاین نیست، بلکه نبود امنیت است. اگر امنیت برقرار شود، اکران آنلاین می‌تواند یکی از بهترین فرصت‌ها برای سینما باشد. اینکه به دلیل احتمال قاچاق از این ظرفیت استفاده نکنیم، راه‌حل درستی نیست.

وی همچنین درباره پخش بین‌المللی آثار بیان کرد: باید میان حضور در جشنواره و اکران بین‌المللی تفاوت قائل شویم. حضور در جشنواره لزوماً برای فیلم درآمد ایجاد نمی‌کند. زمانی می‌توان از پخش بین‌المللی به عنوان یک مسیر اقتصادی صحبت کرد که فیلم در سینماهای خارج از کشور اکران شود و مخاطب برای دیدن آن بلیت بخرد.

کارگردان «ضابط» در پایان تاکید کرد: اکران آنلاین در بسیاری از کشورهای دنیا یک مسیر عادی و قابل اتکاست و ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم، به شرط آنکه امنیت آثار جدی گرفته شود. اگر یک ساختار منسجم برای حفاظت از فیلم‌ها وجود داشته باشد، این مدل اکران می‌تواند هم برای صاحبان آثار و هم برای مخاطبان به یک فرصت جدی تبدیل شود.

سخایی درباره مشکلات فنی فیلم «ضابط» نیز توضیح داد: بخشی از مشکلات فنی فیلم به دلیل نابلدی یا شاید عملکرد عامدانه فردی بود که پیش‌تر نیز در گفتگویی با شما درباره او صحبت کرده بودم؛ فردی که به نوعی فیلم و من را به گروگان گرفته بود و رفتار سهم‌خواهانه و سودجویانه داشت. فیلم حدود هفت سال در دفتر این فرد بود و پس از تدوین، قرار بود اصلاح نور و رنگ استاندارد برای اکران سینمایی انجام شود و روند دریافت مجوز فیلم نیز پیگیری شود، اما هیچ‌یک از این تعهدات انجام نشد و تا امروز نیز مسئولیت این قصور پذیرفته نشده است.

کارگردان «ضابط» در پایان یادآور شد: فایل نهایی و بدون زیرنویس فیلم نیز که به همراه راش‌های اثر روی یک هارد قرار داشت، هنوز به من تحویل داده نشده است. به احترام روند اکران تاکنون از طرح شکایت خودداری کرده‌ام، اما پس از پایان اکران آنلاین، این موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهم کرد.

فیلم سینمایی «ضابط» به کارگردانی رضا سخایی و تهیه‌کنندگی سعید هاشمی و کوشا دهقان و با بازی نسیم ادبی، شهرزاد صانع، رضا سخایی و سیامک صفری این روزها در اکران آنلاین است. «ضابط» پیش از اکران آنلاین، در گروه سینمایی «هنروتجربه» به نمایش عمومی درآمده بود.