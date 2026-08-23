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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

«ضابط» اکران آنلاین می‌شود

«ضابط» اکران آنلاین می‌شود

اکران آنلاین فیلم سینمایی «ضابط» به کارگردانی رضا سخایی پس از نمایش عمومی در سینماهای «هنروتجربه» آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران فیلم سینمایی «ضابط» به نویسندگی توماج نورایی و کارگردانی رضا سخایی از ۳ شهریور در پلفترم فیلم‌نت آغاز می‌شود. پیش از اکران آنلاین، «ضابط» در سینماهای «هنروتجربه» به اکران عمومی درآمده بود.

نسیم ادبی، شهرزاد صانع، رضا سخایی و سیامک صفری گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل «ضابط» عبارتند از نویسندگان: توماج نورایی و رضا سخایی، مدیر فیلمبرداری: فرزاد نه‌کاخ، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی، تدوین: حمید برزگر، اصلاح رنگ و نور: مهدی رشوند، مشاور پروژه: رضا کوهستانی، چهره‌پرداز: بهناز علی‌محمدی و ندا حقیقت‌گو، دستیار اول و برنامه‌ریز: توماج نورایی، دستیار دوم: پارسا حسینی، دستیار برنامه‌ریز: سودا با آبرو، منشی صحنه: آناهید روستا، عکاس: صبا قاسمی، فیلم‌بردار پشت‌صحنه: فائزه پیریایی، دستیار اول فیلم‌بردار: مجید خمیس‌آبادی، دستیار: رضا صمدی، امیر ساکی، جانشین تهیه: علیرضا قدیانی، مدیر تولید: پژمان داستان، امور مالی: فاطمه کشاورز، طراح و اجرا پوستر: عرشیا عبدالغنی، مدیر تدارکات: پژمان داستان، دستیار: علی فرهمند، خدمات: علی غلامی، سید علیرضا بازوبندی، منیژه حنجری نژاد، حمل‌ونقل: محمد پرهیزکار، محمد مسعودی، اصغر تحویلی، تهیه‌کنندگان: سعید هاشمی، کوشا دهقان و مجری طرح: سالار طهرانی (مؤسسه سینمایی داریوش).

کد مطلب 6924832

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