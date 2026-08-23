به گزارش خبرگزاری مهر، اکران فیلم سینمایی «ضابط» به نویسندگی توماج نورایی و کارگردانی رضا سخایی از ۳ شهریور در پلفترم فیلم‌نت آغاز می‌شود. پیش از اکران آنلاین، «ضابط» در سینماهای «هنروتجربه» به اکران عمومی درآمده بود.

نسیم ادبی، شهرزاد صانع، رضا سخایی و سیامک صفری گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می‌دهند.

دیگر عوامل «ضابط» عبارتند از نویسندگان: توماج نورایی و رضا سخایی، مدیر فیلمبرداری: فرزاد نه‌کاخ، مدیر صدابرداری: حسن زاهدی، تدوین: حمید برزگر، اصلاح رنگ و نور: مهدی رشوند، مشاور پروژه: رضا کوهستانی، چهره‌پرداز: بهناز علی‌محمدی و ندا حقیقت‌گو، دستیار اول و برنامه‌ریز: توماج نورایی، دستیار دوم: پارسا حسینی، دستیار برنامه‌ریز: سودا با آبرو، منشی صحنه: آناهید روستا، عکاس: صبا قاسمی، فیلم‌بردار پشت‌صحنه: فائزه پیریایی، دستیار اول فیلم‌بردار: مجید خمیس‌آبادی، دستیار: رضا صمدی، امیر ساکی، جانشین تهیه: علیرضا قدیانی، مدیر تولید: پژمان داستان، امور مالی: فاطمه کشاورز، طراح و اجرا پوستر: عرشیا عبدالغنی، مدیر تدارکات: پژمان داستان، دستیار: علی فرهمند، خدمات: علی غلامی، سید علیرضا بازوبندی، منیژه حنجری نژاد، حمل‌ونقل: محمد پرهیزکار، محمد مسعودی، اصغر تحویلی، تهیه‌کنندگان: سعید هاشمی، کوشا دهقان و مجری طرح: سالار طهرانی (مؤسسه سینمایی داریوش).